Erzurum'da kırmızı et üretimi için pilot proje masaya yatırıldı

29.01.2026 09:08  Güncelleme: 09:10
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen toplantıda, kırmızı et sektörünün mevcut durumu, üretim kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı. Etçi ırk melezi besilik hayvan üretimi hedefleyen pilot proje tanıtıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda kırmızı et üretimi konulu geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, et üreticileri birlikleri, veteriner hekimler ve ilgili paydaş kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda; kırmızı et sektörünün mevcut durumu, üretim kapasitesinin artırılması, verimlilik, sürdürülebilirlik ve sahadaki uygulamalar ele alındı.

Etçi ırk melezi besilik hayvan üretimi hedefleniyor

Bakanlık ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği iş birliğiyle hazırlanan ve cinsiyeti belirli (erkek) sperma kullanımıyla suni tohumlamanın yaygınlaştırılmasını amaçlayan projenin Erzurum'da pilot uygulaması toplantıda tanıtıldı. Proje kapsamında, besilik materyal üretiminin desteklenmesi amacıyla etçi ırk erkek sperma kullanılarak, özellikle melez ve damızlık üretimi dışında kalan anaç hayvanlardan etçi ırk melezi besilik hayvan üretimi hedefleniyor. Projeye katılan yetiştiricilere, doğan buzağılar için Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından destekleme sağlanmasının planlandığı belirtildi.

Erzurum'un geniş çayır ve mera alanlarına sahip

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, Erzurum'un sahip olduğu geniş çayır ve mera alanları ile büyükbaş hayvan varlığının proje için önemli bir avantaj sunduğu vurgulandı. Pilot uygulamanın başarılı olması halinde, projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Ayrıca uygulamanın sahada başarıya ulaşabilmesi için hayvan seçiminin doğru yapılmasının, infertil hayvanların kapsam dışında tutulmasının ve uygulamanın daha dar, kontrol edilebilir alanlarda yürütülmesinin önemine dikkat çekildi. Veteriner hekimlerin sürecin merkezinde yer alacağı, izleme ve denetimlerin mobil suni tohumlama sistemi üzerinden yürütüleceği bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

