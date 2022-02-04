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Erzurum'da kişi başı kamu harcamalarında rekor - Son Dakika

Erzurum'da kişi başı kamu harcamalarında rekor

04.02.2022 14:21
Erzurum'da kişi başı kamu harcamalarında rekor

Erzurum'da 2021 yılında kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 11 bin 799 TL olarak bildirildi.

Erzurum'da 2021 yılında kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 11 bin 799 TL olarak bildirildi. Erzurum'un kamu harcamaları payı bölge toplamında yüzde 14,05, ülke toplamında yüzde 0,56'lık pay gösterdi. Erzurum kamu hizmet harcamaları tutarı yüksekliği düzeyinde iller sıralamasında 18'inci oldu

Hazine ve maliye bakanlığı 2021 verileri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2021 kamu harcamaları verilerini paylaştı. Erzurum'da kamu harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı ekonomik iş ve hizmetler, eğitim ve sağlık aldı. 2021 yılında Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 10,88, eğitim giderleri yüzde 29,5'lik pay oluşturdu.

Erzurum 2021 kamu harcamaları

2021 yılında Erzurum'da 1,6 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 23,2 milyon TL çevre, 119,0 milyon TL toplum refah ve iskanı, 974,2 milyon TL sağlık, 280,4 milyon TL din ve kültür, 2,6 milyar TL eğitim, 259,7 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 8,9 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

KUDAKA bölgesi 2021 kamu giderleri

2021 yılında KUDAKA İstatistik Bölgesi İllerinde 1,6 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 24,1 milyon TL çevre, 124,4 milyon TL toplum refah ve iskanı, 1,3 milyar TL sağlık, 406,4 milyon TL din ve kültür, 3,6 milyar TL eğitim, 397,4 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 12,4 milyar TL tutarında kamu harcaması kaydedildi

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi kamu harcamaları

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinin oluşturduğu Kuzeydoğu İstatistik Bölgesi İllerinde 2,5 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 31,4 milyon TL çevre, 150,5 milyon TL toplum refah ve iskanı, 2,2 milyar TL sağlık, 610,3 milyon TL din ve kültür, 6,8 milyar TL eğitim, 775,2 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 23,1 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti

Doğu Anadolu Bölgesi kamu harcamaları

Doğu Anadolu Bölgesi İllerinde 5,6 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 123,8 milyon TL çevre, 563,5 milyon TL toplum refah ve iskanı, 6,4 milyar TL sağlık, 1,5 milyar TL din ve kültür, 17,7 milyar TL eğitim, 2,1 milyar TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 63,6 milyar TL tutarında kamu harcaması yapıldı.

2021 ülke geneli kamu harcamaları

Türkiye'de 277,0 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 3,9 milyar TL çevre, 11,4 milyar TL toplum refah ve iskanı, 107,8 milyar TL sağlık, 26,3 milyar TL din ve kültür, 200,4 milyar TL eğitim333,8 milyar TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 1,5 trilyon TL tutarında kamu harcaması kaydedildi.

Erzurum ülkede kamu giderlerinde 18'inci sırada

Erzurum kamu hizmet giderleri kaydında ülke sıralamasında 18'inci sırayı aldı. Ülkede kamu hizmet harcamalarının en yüksek olduğu 20 il; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Konya, Adana, Antalya, Mersin, Kocaeli, Samsun, Kayseri, Şanlıurfa, Gaziantep, Van, Hatay, Trabzon, Erzurum, Balıkesir, Eskişehir olarak sıralandı

Erzurum bölgede kamu giderinde 2'inci

Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde kamu harcaması yüksekliği bakımından 2'inci sırayı aldı. Dönemde Van'da 10,1 milyar, Erzurum'da 8,9 milyar, Elazığ'da 7,0 milyar, Hakkari'de 6,0 milyar, Malatya'da 5,8 milyar, Ağrı'da 4,0 milyar, Bitlis'te 3,4 milyar, Bingöl'de 3,1 milyar, Kars'ta 3,7 milyar, Muş'ta 3,0 milyar, Tunceli'de 2.8 milyar, Erzincan'da 2,4 milyar, Iğdır'da 1,9 milyar, Ardahan'da 1,0 milyar TL tutarında kamu hizmet harcaması yapıldı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da kişi başı kamu harcamalarında rekor - Son Dakika Ekonomi


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