Erzurum'da Mayıs'ta 632 Konut Satıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Mayıs'ta 632 Konut Satıldı

Erzurum\'da Mayıs\'ta 632 Konut Satıldı
23.06.2026 09:21
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Erzurum'da Mayıs ayında 632 konutun 223'ü ilk el, 409'u ikinci el olarak satıldı.

Erzurum'da Mayıs ayında 632 konut satışı gerçekleşti. Satılan konutların 223'ünü ilk el, 409'unu ise ikinci el konutlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Erzurum'da Mayıs ayında toplam 632 konut satıldı. Kentte gerçekleştirilen konut satışlarının 223'ü ilk el, 409'u ise ikinci el olarak kayıtlara geçti. Böylece Erzurum'da ikinci el konut satışları toplam satışların yaklaşık yüzde 65'ini oluşturdu.

Mayıs ayında kentte 62 iş yeri satışı da gerçekleşti. İş yeri satışlarının 18'i ilk el, 44'ü ise ikinci el satışlardan oluştu.

Verilere göre Erzurum, Türkiye genelindeki konut satışlarının yaklaşık yüzde 0,68'ini, iş yeri satışlarının ise yüzde 0,54'ünü gerçekleştirdi. Kentte ikinci el satışların ilk el satışların üzerinde seyretmesi dikkat çekti.

Türkiye genelinde satışlar geriledi

Türkiye genelinde Mayıs ayında toplam 93 bin 333 konut satışı gerçekleşti. Bu satışların 30 bin 196'sını ilk el, 63 bin 137'sini ise ikinci el konutlar oluşturdu.

İlk el konut satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 oranında azalarak 30 bin 196 olurken, ikinci el konut satışları yüzde 32,7 oranında düşüşle 63 bin 137 olarak kaydedildi. Toplam konut satışları içerisinde ilk el konutların payı yüzde 32,4, ikinci el konutların payı ise yüzde 67,6 oldu.

Öte yandan Türkiye genelinde Mayıs ayında 11 bin 434 iş yeri satışı gerçekleştirildi. İş yeri satışlarının 3 bin 255'i ilk el, 8 bin 179'u ise ikinci el satışlardan oluştu. Böylece hem Türkiye genelinde hem de Erzurum'da ikinci el satışların ilk el satışların üzerinde gerçekleştiği görüldü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Mayıs'ta 632 Konut Satıldı - Son Dakika

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