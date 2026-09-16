Erzurum'da motorlu taşıt sayısı 10 yılda 48 bin 887 arttı - Son Dakika
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Erzurum'da motorlu taşıt sayısı 10 yılda 48 bin 887 arttı

Erzurum\'da motorlu taşıt sayısı 10 yılda 48 bin 887 arttı
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TÜİK verilerine göre Erzurum'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 2016'dan 2026 Ağustos'a kadar 110 bin 151'den 159 bin 38'e yükseldi. En dikkat çekici artış 2 bin 552'den 10 bin 495'e çıkan motosiklet sayısında yaşanırken, minibüs sayısı 672 adet azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) illere göre motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Erzurum'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 10 yılda 110 bin 151'den 159 bin 38'e yükseldi. Kentte özellikle motosiklet sayısındaki artış dikkat çekerken, traktör sayısında da önemli yükseliş yaşandı.

Toplam araç sayısı 48 bin 887 arttı

TÜİK'in ağustos ayı verilerine göre Erzurum'da 2016 yılında 110 bin 151 olan motorlu kara taşıtı sayısı, 2021'de 123 bin 291'e, 2025'te 148 bin 910'a ve 2026 Ağustos ayında 159 bin 38'e ulaştı.

Kentte 10 yıllık dönemde otomobil sayısı 54 bin 196'dan 81 bin 513'e yükselerek 27 bin 317 arttı. Kamyonet sayısı 24 bin 973'ten 32 bin 590'a, kamyon sayısı 5 bin 787'den 6 bin 903'e, otobüs sayısı ise 1 bin 93'ten 1 bin 385'e çıktı.

Özel amaçlı taşıt sayısı 559'dan 843'e, traktör sayısı ise 17 bin 978'den 22 bin 968'e yükseldi.

Motosiklet sayısı 10 yılda 4 katına yaklaştı

Erzurum'da en dikkat çekici artış motosiklet sayısında yaşandı. 2016 Ağustos ayında 2 bin 552 olan motosiklet sayısı, 2021'de 3 bin 297'ye, 2025'te 8 bin 329'a, 2026 Ağustos ayında ise 10 bin 495'e yükseldi.

Böylece kentte motosiklet sayısı 10 yılda 7 bin 943 adet artarken, artış oranı yaklaşık yüzde 311 oldu. 2025 Ağustos ayında 8 bin 329 olan motosiklet sayısına bir yılda 2 bin 166 motosiklet daha eklendi.

Traktör sayısı da 5 bine yakın arttı

Erzurum'da tarımsal faaliyetlerde kullanılan traktörlerin sayısında da 10 yıllık dönemde belirgin artış görüldü. 2016 yılında 17 bin 978 olan traktör sayısı, 2021'de 20 bin 709'a, 2025'te 22 bin 297'ye ve 2026 Ağustos ayında 22 bin 968'e çıktı.

Traktör sayısı 2016-2026 döneminde 4 bin 990 adet artarken, 2025-2026 dönemindeki artış 671 olarak kayıtlara geçti.

Minibüs sayısı geriledi

Verilerde bazı taşıt türlerinde ise azalma görüldü. Erzurum'da 2016 yılında 3 bin 13 olan minibüs sayısı, 2026 Ağustos ayında 2 bin 341'e geriledi. Böylece minibüs sayısında 10 yıllık dönemde 672 adet azalma yaşandı.

Kentte 2026 Ağustos ayı itibarıyla 81 bin 513 otomobil, 2 bin 341 minibüs, 1 bin 385 otobüs, 32 bin 590 kamyonet, 6 bin 903 kamyon, 10 bin 495 motosiklet, 843 özel amaçlı taşıt ve 22 bin 968 traktör bulunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum'da motorlu taşıt sayısı 10 yılda 48 bin 887 arttı - Son Dakika

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