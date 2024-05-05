Erzurum\'da Nisan Ayında İhracat Yüzde 61.4 Arttı

Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Nisan 2024 dönemi ihracat verilerini açıkladı. Erzurum'da Nisan ayında 2,9 milyon, bu yılın ilk 4 ayında 11 milyon 677 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İlden Nisan ayında yapılan ihracat 2023 yılı Nisan ayına göre yüzde 61.4 oranında arttı.

Erzurum 4 aylık veriler

Erzurum'dan bu yılın Ocak - Nisan ayında 11 milyon 677 milyon dolarlık ihracat kaydedildiği bildirildi. İlden 4 ayda gerçekleştirilen ihracat, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 116.1 oranında artış gösterdi. Erzurum'dan Nisan 2023'te 1.8, 4 aylık kayıtta ise 5.4 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı. - ERZURUM