Erzurum'da Nisan Ayında İhracat Yüzde 61.4 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum'da Nisan Ayında İhracat Yüzde 61.4 Arttı

Erzurum\'da Nisan Ayında İhracat Yüzde 61.4 Arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, Erzurum'da Nisan ayında 2,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu rakam, bu yılın ilk 4 ayında yapılan toplam ihracatın 11 milyon 677 bin dolar olduğunu gösteriyor. Erzurum'un Nisan ayındaki ihracatı, 2023 yılı Nisan ayına göre yüzde 61.4 oranında artış gösterdi.

05.05.2024 11:22
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Nisan 2024 dönemi ihracat verilerini açıkladı. Erzurum'da Nisan ayında 2,9 milyon, bu yılın ilk 4 ayında 11 milyon 677 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İlden Nisan ayında yapılan ihracat 2023 yılı Nisan ayına göre yüzde 61.4 oranında arttı.

Erzurum 4 aylık veriler

Erzurum'dan bu yılın Ocak - Nisan ayında 11 milyon 677 milyon dolarlık ihracat kaydedildiği bildirildi. İlden 4 ayda gerçekleştirilen ihracat, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 116.1 oranında artış gösterdi. Erzurum'dan Nisan 2023'te 1.8, 4 aylık kayıtta ise 5.4 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Nisan Ayında İhracat Yüzde 61.4 Arttı - Son Dakika

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