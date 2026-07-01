Erzurum'da Nüfus Düşerken Vergi Mükellefi Artıyor - Son Dakika
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Erzurum'da Nüfus Düşerken Vergi Mükellefi Artıyor

Erzurum\'da Nüfus Düşerken Vergi Mükellefi Artıyor
01.07.2026 09:23
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Erzurum'un vergi mükellefi sayısı artarken nüfus ve genç nüfus oranında düşüş devam ediyor.

Erzurum Valiliği verilerine göre kentte vergi mükellefi sayısı hızla artarken, toplam nüfus ve genç nüfus oranlarında düşüş yaşandı.

'Erzurum Ekonomi Buluşmaları'nda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci tarafından kentin 2002, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait sosyo-ekonomik göstergeler paylaşıldı Veriler, Erzurum'un ticari hacmindeki büyümeyi ve demografik yapısındaki değişimi gözler önüne serdi. Kent ekonomisindeki hareketlilik vergi verilerine yansıdı. 2002 yılında 24 bin 116 olan vergi mükellefi sayısı, 2023'te 34 bin 176'ya, 2024'te 38 bin 161'e yükseldi. 2025 yılı itibarıyla bu sayı 41 bin 820'ye ulaşarak büyük bir artış kaydetti.

İthalat ve ihracatta hareketlilik

Erzurum'un dış ticaret hacminde de dikkat çeken dalgalanmalar yaşandı. İhracat: 2002'de 17,8 milyon dolar olan ihracat, 2024'te 13,7 milyon dolara, 2025'te ise 17,5 milyon dolara ulaştı. İthalat: 2002'de 29,2 milyon dolar olan ithalat, 2025 yılında 50,3 milyon dolara yükselerek keskin bir artış gösterdi.

Nüfus azalıyor, Erzurum 31. sırada

Erzurum'un nüfusundaki istikrarlı düşüş trendi 2025 yılında da devam etti. 2002 yılında 798 bin 119 olan kent nüfusu, 2023'te 749 bin 993'e geriledi. Nüfus 2024'te 745 bin 005'e, 2025'te ise 736 bin 877'ye düştü. Bu sonuçlarla Erzurum, 2025 yılı nüfus sıralamasında Türkiye genelinde 31. sırada yer aldı.

Genç nüfus kan kaybediyor

Kentteki genç nüfus (15-24 yaş arası) her geçen yıl azaldı. 2023 yılında 135 bin 783 olan genç nüfus sayısı, 2024'te 131 bin 913'e, 2025'te ise 128 bin 282'ye geriledi. 2025 yılı itibarıyla genç nüfus, toplam Erzurum nüfusunun yüzde 17,5'ini oluşturdu.

İşsizlik oranı yeniden yükselişte

Erzurum'daki istihdam ve iş gücü piyasasında son üç yılda yaşanan değişimler şöyle gerçekleşti. İşsizlik Oranı: 2023'te yüzde7,3 olan işsizlik, 2024'te yüzde 5,8'e geriledikten sonra 2025'te yeniden tırmanışa geçerek yüzde 6,8 oldu. İşgücü Oranı: 2023'te yüzde 51,9 iken, 2024'te yüzde 52,8'e çıktı, 2025'te yüzde 51,5'e geriledi. İstihdam Oranı: 2023'te yüzde 48,1, 2024'te yüzde 49,8 ve 2025'te yüzde 48 olarak kayıtlara geçti.

Sanayi altyapısı sabit kaldı

Kentteki sanayi yatırımlarının göstergesi olan tesis sayılarında son yıllarda değişim yaşanmadı. 2002 yılında 7 olan Sanayi Sitesi sayısı 2023'ten itibaren 10'da sabit kaldı. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sayısı ise 2002 yılından bu yana 3 olarak mevcudiyetini korudu. Kentin kişi başına gelir sıralamasındaki yeri ise 2002'de 62 iken, 2023 ve 2024 yıllarında 57. sırada yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzurum, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Nüfus Düşerken Vergi Mükellefi Artıyor - Son Dakika

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