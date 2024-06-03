Erzurum\'da Pazarlama Kongresi Yapay Zeka Odaklı Gerçekleştirildi

Ekonomi

Pazarlama Kongresi, bu yıl Erzurum'da büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Erzurum'da düzenlenen kongrenin ana teması, günümüzün en heyecan verici ve hızla gelişen alanlarından biri olan "Pazarlamada Yapay Zeka" olarak belirlendi. Kongre, hem akademik çevrelerden hem de iş dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirerek, yapay zeka teknolojilerinin pazarlama stratejilerine olan etkisini kapsamlı bir şekilde ele aldı. Kongrenin açılış töreninde konuşan düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. T. Şükrü Yapraklı, Erzurum'un böyle prestijli bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yapraklı, yapay zekanın pazarlama alanında sunduğu yenilikler ve fırsatların altını çizerek, bu tür teknolojik gelişmelerin Erzurum gibi gelişmekte olan şehirler için büyük bir potansiyel taşıdığını vurguladı.

Kongre, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen akademisyenler, araştırmacılar ve sektör profesyonellerinin katılımıyla zengin bir içeriğe ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, yapay zeka uygulamalarının pazarlama stratejilerinde nasıl kullanılabileceğine dair birçok sunum ve panel gerçekleştirdi. - ERZURUM