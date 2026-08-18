Erzurum'da Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
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Erzurum'da Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Toplantısı

Erzurum\'da Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Toplantısı
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Erzurum'da sanayi kapasitesini artırmak için iş birliği ve destekler değerlendirildi.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) Toplantısı'na yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Aydın Baruş, Erzurum'un sanayi kapasitesinin geliştirilmesi, üretim tesislerinin artırılması ve mevcut tesislerin büyütülmesi için kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Sanayide teknoloji üretimi, Ar-Ge ve yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Aydın Baruş, tarım ve hayvancılıktan elde edilen ham maddelerin imalat sanayisiyle işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin Erzurum'un ekonomik gelişimine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. "Sanayi üretimi olmadan veya yüksek katma değerli ürünler üretmeden refah düzeyimizi artırmamız mümkün değil." diyen Vali Aydın Baruş, yüksek katma değerli üretim ve ihracatın artırılmasının Erzurum'un ekonomik ve sosyal refahına doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.

Toplantıda; Erzurum'un sanayi, teknoloji, yatırım ve istihdam kapasitesinin geliştirilmesine yönelik Bakanlık destek ve teşvikleri ile KOSGEB, KUDAKA ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan finansman imkanları değerlendirildi. Erzurum İli İstihdam Çalıştayı Raporu ele alınarak nitelikli iş gücünün geliştirilmesi, kamu, özel sektör ve eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü. Ayrıca Erzurum'da Model Fabrika kurulmasına yönelik çalışmalar ile üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji transferi ve ortak projelerin artırılması konuları değerlendirildi.

Toplantıda, Erzurum'un üretim, yatırım, istihdam ve teknoloji alanlarında daha güçlü bir yapıya kavuşması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Toplantısı - Son Dakika

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