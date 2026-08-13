Erzurum'da Yabancılara Konut Satışı Düşüşte - Son Dakika
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Erzurum'da Yabancılara Konut Satışı Düşüşte

Erzurum\'da Yabancılara Konut Satışı Düşüşte
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TÜİK verilerine göre Erzurum'da 2026'da yabancılara sadece 5 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konut ve İş Yeri Satış İstatistiklerine göre, Erzurum'da 2026 yılının ilk 7 ayında yabancılara toplam 5 konut satışı gerçekleştirildi.

Temmuz ayında ise Erzurum'dan yabancılar 3 adet konut satın aldı. Bu konutlar Azerbaycan, İran ve Afganistan uyruklu kişilere satıldı. Haziran ayında 1 Azerbaycan vatandaşı, Şubat ayında ise 1 İran vatandaşı Erzurum'dan konut satın aldı. Böylece yılın ilk 7 ayında yabancılara yapılan konut satışları 5 olurken, iş yeri satışı gerçekleşmedi.

2025 yılında 9 yabancıya satış yapılmıştı

TÜİK verilerine göre Erzurum'da 2025 yılında yabancılara toplam 9 taşınmaz satışı gerçekleştirildi. Bu satışların 7'sini konut, 2'sini ise iş yeri oluşturdu. Geçen yıl yabancılara yapılan 7 konut satışının 3'ü İran, 2'si Azerbaycan, 1'i Rusya Federasyonu ve 1'i Özbekistan vatandaşlarına yapıldı. Aynı dönemde Almanya vatandaşları ise kentten 2 iş yeri satın aldı. 2025 verilerine göre yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada 3 satışla İran vatandaşları yer alırken, Azerbaycan vatandaşları ise 2 konut alımıyla ikinci sırada bulundu.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Yabancılara Konut Satışı Düşüşte - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Yabancılara Konut Satışı Düşüşte - Son Dakika
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