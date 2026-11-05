Erzurum\'da yapay zekânın finansı nasıl değiştireceği ETSO seminerinde anlatıldı

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı İsmail Suci öncülüğünde organize edilen "Yapay Zeka Finans Dünyasını Nasıl Değiştirecek?" konulu seminer, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde yapıldı. Finans Uzmanı Mert Başaran'ın konuşmacı olarak yer aldığı programda, finans sektöründeki dijital dönüşüm ve yapay zeka uygulamaları detaylı bir şekilde ele alındı.

Seminere şehir protokolü, akademisyenler ve iş insanları yoğun ilgi gösterdi. Programa; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Kılıç, Erzurum Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yücel, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ender Cihantimur, KOS GEB Erzurum İl Müdürü Lütfullah Aktaş ve TKDK Erzurum İl Koordinatörü Bekir Gür katılım sağladı.

Kurul üyeleri ve akademisyenler bir arada

Finansal okuryazarlık ve teknolojinin sektörel geleceğinin tartışıldığı programda ayrıca; TOBB İl GGK Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci, TOBB İl KGK Başkanı Kübra Alioğulları, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Kadir Deligöz, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi İlknur Gücüyeter, Dış Ticaret Uzmanı ve Akademisyen Fatma Çubukçu yer aldı.

İnteraktif soru-cevap bölümüyle tamamlandı

ETSO Meclis Üyeleri, KGK ve GGK üyeleri ile çok sayıda iş insanının da dinleyici olarak bulunduğu programın son bölümünde interaktif bir soru-cevap oturumu gerçekleştirildi. Katılımcıların finansal teknolojiler, yapay zeka yatırımları ve dijital dönüşüm süreçlerine ilişkin soruları Finans Uzmanı Mert Başaran tarafından yanıtlandı.

Program, sektörel değerlendirmelerin ardından sona erdi.