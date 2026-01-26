Halk pazarı Aşkale şubesi açıldı - Son Dakika
Ekonomi

Halk pazarı Aşkale şubesi açıldı

Halk pazarı Aşkale şubesi açıldı
26.01.2026 16:22  Güncelleme: 16:24
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Aşkale ilçesinde 12. marketini açtı. Açılış törenine katılan yetkililer, belediye marketlerinin vatandaşlara ekonomik katkı sağlayacağını vurguladılar.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği marketler zincirine bir yenisini daha ekledi. Aşkale ilçesinde hizmete giren Halk Pazarı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 12. şubesi olarak faaliyete başladı.

Açılış törenine; Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, Uzundere Belediye Başkanı Halis Toprak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Celal Çelik, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, ilçeye kazandırılan marketin vatandaşlara ekonomik anlamda önemli katkı sağlayacağını belirterek, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise yaptığı konuşmada, belediye marketlerinin temel amacının vatandaşlara kaliteli ve uygun fiyatlı ürün sunmak olduğunu vurgulayarak, sosyal belediyecilik projelerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi ve market vatandaşların hizmetine sunuldu. Açılış, ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e tablo hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Aşkale, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halk pazarı Aşkale şubesi açıldı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Halk pazarı Aşkale şubesi açıldı - Son Dakika
