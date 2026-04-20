Erzurum\'da Yerel Kalkınma Toplantısı

Erzurum'da yatırım ve kalkınma odaklı önemli bir buluşma gerçekleşiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2026 Yılı Çağrısı kapsamında Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecek.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) koordinasyonunda Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda; programın kapsamı, başvuru süreçleri sağlanan destekler detaylı şekilde ele alınacak. Toplantı 20 Nisan 2026 Pazartesi saat 15.30 Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleşecek.

KUDAKA tarafından yapılan açıklamada, "Bölgesel kalkınmaya katkı sunmak ve yatırım fırsatlarını yakından takip etmek isteyen tüm paydaşlarımız davetlidir" denildi. - ERZURUM