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Erzurum ihracat verileri açıklandı - Son Dakika

Erzurum ihracat verileri açıklandı

04.12.2021 10:20
Erzurum ihracat verileri açıklandı

Erzurum'da bu yılın Kasım ayında 1 milyon 665 bin dolar; yılın Ocak-Kasım ayları kapsamında ise 26 milyon 458 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.

Erzurum'da bu yılın Kasım ayında 1 milyon 665 bin dolar; yılın Ocak-Kasım ayları kapsamında ise 26 milyon 458 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kasım ayı ihracat verilerini açıkladı. Erzurum'da bu yılın Kasım ayında 1 milyon 665 bin dolar; yılın Ocak - Kasım ayları kapsamında ise 26 milyon 458 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. İlden yapılan ihracat Ekim ayına göre yüzde 59,5 oranında düşüş kaydetti.

Erzurum 11 Aylık Süreç

Erzurum'da bu yılın 11 ayı düzeyinde en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 4.1 milyon dolarla Ekim ayı oldu. Verilere göre ilden, ocak ayında 2 milyon 133 bin dolar, şubat ayında 1 milyon 226 bin dolar, mart ayında 3 milyon 373 bin dolar, nisanda 2 milyon 269 bin, mayısta 1 milyon 139 bin dolar, Haziran'da 1 milyon 957 bin, Temmuz'da 2 milyon 642, Ağustos'ta 3.3 milyon, Eylül'de 2.6 milyon, Ekim'de 4.1 milyon, Kasım'da 1.6 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Ekim Ayı Verileri ve Erzurum

TİM verilerinde; Kasım 2021 döneminde Erzurum'dan 1 milyon 665 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 3 milyon 627 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 14 milyon 898 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 96 milyon 749 milyon değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi.

Ocak - Ekim Dönemi ve Erzurum

Bu yılın Ocak - Kasım aylarını kapsayan 11 aylık bölümünde Erzurum'dan 26 milyon 458 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 48 milyon 556 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 172 milyon 87 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 940 milyon 327 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı.

Erzurum'un Ekim Ayı Payı

DOSİAD tarafından TİM verileri üzerinden yapılan değerlendirmede, yılın Kasım döneminde Erzurum'dan gerçekleştirilen ihracat değeri payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 45,90, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 11,17, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

Erzurum'un 11 Aylık Payı

DOSİAD analizleri bazında, bu yılın Ocak - Kasım aylarını içeren 11 aylık kesitte Erzurum'dan yapılan ihracat değeri, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 54,48, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 15,37, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 2,81'lik pay oluşturdu.

Bölge İlleri İhracat Rakamları

TİM verilerine göre Ocak - Kasım döneminde Elazığ'dan 296,4 milyon, Malatya'dan 371,9 milyon, Iğdır'dan 86,3 milyon, Van'dan 54,3 milyon, Hakkari'den 32,9 milyon, Ağrı'dan 31,1 milyon, Erzurum'dan 26,4 milyon, Erzincan'dan 22,0 milyon, Bitlis'ten 6,3 milyon, Ardahan'dan 4,8 milyon, Bingöl'den 3,9 milyon, Muş'tan 1,9 milyon, Kars'tan 1,1 milyon, Tunceli'den 325,0 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. - ERZURUM

Erzurum ihracat verileri açıklandı

İhracat, Erzurum, Kasım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum ihracat verileri açıklandı - Son Dakika Ekonomi


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