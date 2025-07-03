Erzurum II. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Yatırımlar Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum II. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Yatırımlar Devam Ediyor

Erzurum II. Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki Yatırımlar Devam Ediyor
03.07.2025 08:51  Güncelleme: 08:53
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Erzurum Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatlar hızla devam ederken, Vali Mustafa Çiftçi, yatırımcılarla bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplamda 71 parselin bulunduğu bölgede 70 parselin inşaat ruhsatı verilmiş durumda ve 8 bin kişiye istihdam sağlayacak projeler üzerinde çalışmalar sürüyor.

Erzurum Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yandan inşaatlar devam ederken bir yanda da işletmeler üretime geçmek için gün sayıyor.

Vali Mustafa Çifçi ve beraberindekiler, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde halen yapımı ve inşaatı devam eden firmaların yöneticileri ile yaptıkları değerlendirme sonrası saha turu yaptılar.

Vali Çiftçi, burada yaptığı açıklamada, "Yatırımcılarımızla, iş insanlarımızla bir araya geldik. Onların organize sanayi bölgesi inşaatlarıyla ilgili, talepleriyle ilgili kendilerinin isteklerini dinledik. Bugün bütün firmaları da şu anda yatırım yapan bütün firmalarımızı da teker teker ziyaret edeceğiz. Organize sanayi bölgemizde toplamda 71 tane parselimiz var. Bunlardan 70 tanesinin inşaat ruhsatlarını verdik. Onlar inşaat çalışmalarına başladılar. Şu anda inşaatlar son sürat devam ediyor. İnşallah seneye otuz tane firmanın inşaatını tamamlamış, üretime geçmesini bekliyoruz. Üretime geçtiklerinde organize sanayi bölgemiz tamamen tamamlandığında, bittiğinde inşallah burada 7 milyarlık toplam yatırım ve yaklaşık da 8 bin kişiye istihdamı sağlamış olacak. Yine şu anda altyapının da yüzde 94'ü tamamlanmış durumda. Doğal gaz bağlantısının yapılması gerçekleşmesi bekleniyor. Doğu tarafında zaten çalışmalarımız bitti. İnşallah batı tarafında da çalışmalar, eylül ayının başı itibariyle tamamlanacak ve ileride burası inşallah bir üretim üssüne dönüşmüş olacak" dedi.

"Nitelikli ve kalifiye eleman yetiştiriliyor"

Vali Çiftçi, İŞKUR İl Müdürlüğü'nün kalifiye eleman temini ile alakalı yürüttüğü çalışmalar olduğunu vurgulayarak, "Mesela bunlardan birisi de NİYEP diye bir çalışma. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yürüttüğü bir çalışma. İşçiler firmalarda belli bir süre çalışıyorlar. 6-9 ay gibi bir süre çalışıyorlar. Bunun neticesinde de belli bir yüzdesinin istihdama kazandırılması gerekiyor. O şartla zaten bu projeye dahil olabiliyorlar. Dolayısıyla hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ve Milli Eğitim Bakanlığımızın açtığı mesleki kurslarla burada nitelikli iş gücü eleman ihtiyacını da karşılayacağız. Bittiğinde ilimizin istihdamına, üretimine aynı zamanda ihracatına da büyük katkılar sunacak Şu anda iki tane firmamız üretim yapıyor. Birisi pen üretiyor, kapı ve pencere üretiyor. Diğeri de plastik boru üretiyor. Daha çok belediyelerimizin ihtiyaç duyduğu altyapılarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan boruları üretiyor. Biz yönetim olarak tahsilleri yaparken mümkün mertebe tahsilleri çeşitlendiriyoruz. Belli bir sektöre ağırlık vermiyoruz. Her sektörden yatırımcıya arsa tahsis ediyoruz ki karma organize sanayi bölgesi olsun. Burası zaten bir karma organize sanayi bölgesi. Niyetimiz de mesela tekstille sürekli yoğunluklu bir şekilde tahsis yaptığınız zaman tekstil sektörü zaman zaman dar boğazlara, krizlere girebiliyor. Böyle bir durumda riski de dağıtmak istiyoruz. Tekstil firmaları var. Yine değişik alanlarda plastik üretimiyle ilgili, demir çelikle ilgili tesisler var. bütün firmaları dengeli bir şekilde tahsis yapmaya gayret ve özen gösteriyoruz" dedi.

Programa; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETSO Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, SKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ender Cihantimur, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, KOSGEB Erzurum Müdürü Lütfullah Aktaş, ETSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya, ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu, ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Erzurum 2. OSB Yatırımcıları ve Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Son Dakika

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