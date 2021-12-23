Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) alabalığın kilogramı 48,00 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|38,00
|45,00
|41,00
|HMS
|Alabalık
|Kg
|48,00
|48,00
|48,00
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,00
|2,00
|2,00
|HMS
|Patates
|Kg
|0,70
|2,00
|1,17
|HMS
|Buğday
|Kg
|2,40
|2,40
|2,40
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA
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