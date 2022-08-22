Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 128,91 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|ENAZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|69,80
|276,00
|128,91
|ESKS
|Et küçükbaş
|Kg
|64,00
|64,00
|64,00
|ESKS
|Patates
|Kg
|9,00
|10,01
|9,80
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|6,25
|13,00
|7,39
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|67,00
|67,00
|67,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|100,04
|100,04
|100,04
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
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