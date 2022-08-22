Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası

22.08.2022 17:04
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 128,91 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 128,91 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMENAZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg69,80276,00128,91ESKS
Et küçükbaşKg64,0064,0064,00ESKS
PatatesKg9,0010,019,80HTS
Kuru soğanKg6,2513,007,39HTS
Kaşar peyniriKg67,0067,0067,00HTS
TereyağıKg100,04100,04100,04HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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Kaynak: AA

Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika

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