Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, 3. Erzurum Çalıştayı\'nın Hazırlıklarını Sürdürüyor

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından düzenlenecek olan, '3. Erzurum Çalıştayı'nın hazırlıkları devam ediyor.
Çalıştay kapsamında, ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen, '3. Erzurum Çalıştayı Oda Organları Hazırlık Toplantısı'na; ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Meslek Komitelerinin başkanları ile ilgili komisyon üyeleri katıldı. Toplantıda, çalıştayın koordinatörlüğünü yapan, ETSO İş ve Endüstri İlişkileri Uzmanı Mehtap Yarbaşı, hazırlık süreçleri ve bu kapsamda yapılan anketlerle ilgili katılımcılara bilgi verdi.
Toplantıda konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, 3. Erzurum Çalıştayı ve Ortak Akıl Platformu toplantısının Erzurum'un gelecek vizyonuna ışık tutacak önemli bir etkinlik olacağını ifade ederek, çalıştayda; şehrin potansiyeli, fırsatları, eksik yönleri, şehre değer katacak ve göçün önüne geçecek proje ve çalışmaların neler olabileceğinin objektif bir bakış açısıyla ortaya koyulacağını dile getirdi.
Erzurum'un meselelerinin çözüme kavuşturulmasında istişare ve ortak aklın önemine vurgu yapan Başkan Özakalın, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu kültürü şehrin tamamına yaymak için çaba gösterdiklerini belirterek şunları söyledi; "Biz ETSO olarak, şehrimizin ekonomik ve sosyal yönden gelişip kalkınması, sanayileşmesi ve hak ettiği seviyeye ulaşması için ortak akıl ve istişareyi her zaman ön planda tutuyoruz. Sorumluluk anlayışı ve aidiyet duygusuyla şehrimizin dinamiklerini harekete geçirip memleketimizin sorunlarını ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çözme gayretimizi sürdürmeliyiz. Odamızın bu anlamda gösterdiği çabaların paydaşlarımızda da karşılık bulması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Çalıştayımıza katkı sunan bütün kurum temsilcilerine, Odamız organlarında ve komisyonlarda görevli tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."
Toplantının sonunda katılımcılara sertifikaları verildi. - ERZURUM
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Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Ali Özalp, babasından öğrendiği serpantin taşı oymacılığında özenle ortaya çıkardığı eserleri 500 Dolar'dan başlayan fiyatlarla satıyor. 55 yaşındaki Özalp, serpantin taşını işleyerek yaptığı eserleri sanat eserine dönüştürüyor. Eserlerin fiyatı boyutuna ve modeline göre değişebiliyor ama 500 dolardan aşağıya satmayı düşünmem. Türkiye'de bu işi yapabileni tanımıyorum, hiç karşıma çıkmadı.
Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Ali Özalp, babasından öğrendiği serpantin taşı oymacılığıyla yaptığı eserleri 500 dolardan başlayan fiyatlarla satıyor. Özalp, bu mesleği modern tekniklerle birleştirerek hem geleneği yaşatıyor hem de ailesinin geçimini sağlıyor. Eserler, özenle ve ustalıkla üretildiği için yüksek talep görüyor.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde geçtiğimiz gün etkili olan yağmurun ardından dağlarda lezzetiyle çok tercih edilen kuzugöbeği mantarında bolluk yaşanmaya başladı. Kuzugöbeği mantarını toplayan Mücahit Saraç, bu mantar türünün oldukça lezzetli olduğunu ve evlerinde güzel yemekler yaptıklarını belirtti. Kuzugöbeği mantarı, ızgarası yapılarak veya pirinçli ve patatesli şekilde pişirilerek tüketilebiliyor. Fiyatının ise oldukça yüksek olduğu biliniyor.
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Çankırı'da Şubat ayında yapılan ihracat 36 milyon 282 bin dolar olarak açıklandı. Şubat ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 arttı. Çankırı'nın 2024 yılı Şubat ayındaki ithalatı ise 13 milyon 474 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 azaldı. Şubat ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 269,3 oldu.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol arama sahasındaki boru hattından sızan ham petrol, Kamışlı Çayı'na karışırken, şirket yetkilileri tarafından onarım ve temizleme çalışmalarına başlandı. Sızan petrolün Dicle Nehri'ne ve çevreye yayılmaması için set oluşturuldu ve temizlik çalışmaları devam ediyor.
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