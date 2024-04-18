Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, Mehmet Sekmen\'i ziyaret etti

Ekonomi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetimi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde yeniden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Sekmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'la birlikte; Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları; Muharrem Özdemir ve Serhat Kılıç, Yönetim Kurulu Üyeleri; Celalettin Çetinkaya, Abdurrahman Şakiroğlu, Tamer Sırmacı, Sedat Selim Barakalı, Haşim Koç, Yusuf Çizmelioğlu ve Fırat Karakaya, Meclis Başkan Vekili Serkan Daş, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı ve Meclis Üyesi İsmail Suci ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Kübra Alioğulları iştirak etti.

Yeni dönemde Başkan Sekmen'e başarı dileğinde bulunan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Erzurum'a hizmet etme gayesiyle yola çıkan şehrin her idarecisine, bürokratına ve sivil toplum kuruluşuna ETSO olarak destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmasında, ilin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkı sunacak ve şehrin vizyonunu güçlendirecek yeni projelerde yerel yönetimlerle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarının altını çizen Başkan Özakalın, "Odamız, Erzurum'da üretimin ve istihdamın artmasına katkı sağlayacak, göçü önleyecek, insanların doğdukları topraklarda yaşamasını teşvik edecek her çabaya katkı sunacak, bu anlamda Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Sekmen'le daha güçlü bir işbirliği içerisinde olacaktır." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, yeni dönemde Erzurum'a değer katacak birçok yeni projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, belediye hizmetlerinde her zaman ortak akıl ve istişareye önem vereceklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi olarak Erzurum'un geleceği ve insanların mutluluğu için yapılan her türlü çalışmada ETSO'nun desteğini gördüklerini dile getiren Başkan Sekmen, yeni dönemde de işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Özakalın ziyarette, ETSO tarafından yayımlanan ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'nun kaleme aldığı, " Osmanlı'dan Cumhuriyete Erzurum Ekonomisinin Kısa Öyküsü ve ETSO Tarihi" isimli kitabı Başkan Sekmen'e hediye etti. - ERZURUM