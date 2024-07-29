Erzurum, Türkiye\'nin En Büyük Çayır-Mera Alanlarına Ev Sahipliği Yapıyor

Ekonomi

1 milyon 591 bin 784 hektarlık çayır ve mera alanına sahip olan Erzurum, Türkiye'nin en büyük çayır-mera alanlarını içinde barındırıyor.

Yüzölçümü 25 bin 66 kilometre kare olan Erzurum arazisinin yüzde 56. 2'si dik, yüzde 23. 8'i orta eğimli, yüzde 14. l'i sarp ve yüzde 5. 9'u düz bir oluşumu barındırıyor. Erzurum arazisinin %63'ü çayır ve meradan oluşuyor. Buna karşılık tarım alanı yalnızca toplam arazinin %18'ni teşkil ediyor. Erzurum'da üretilen tarla ürünlerinin verimlilikleri açısından yapılan sıralamada tahıl, yağlı tohumlar ve yumru bitkilerde Türkiye ortalamasının altında; buna karşılık endüstriyel bitkiler ve yem bitkilerinde ise Türkiye ortalamasının üzerinde bir çıktı elde edildiği belirlendi.

Sebze ve meyve üretimi açısından da aile ekonomisi çerçevesinde üretim yapılan Erzurum'da, verimliliğin oldukça düşük olduğu görülüyor. Erzurum bulunduğu bölge ve sahip olduğu coğrafya ile hayvancılık sektörü açısından oldukça uygun altyapı imkanları sağlıyor. 2, 5 milyon hektar yüz ölçüme sahip Erzurum arazisinin %63'ü çayır ve meralarla kaplı. Bu özelliği ile Erzurum Türkiye'de birinci sırada yer alıyor.

Ülkemizin toplam alanının yaklaşık olarak %30'u orman alanından oluşmasına rağmen Erzurum'da bu oran % 9'da kalıyor. - ERZURUM