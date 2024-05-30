Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğünü ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğünü ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğünü ziyaret etti. Vali Çiftçi, kurumun faaliyetleri ve IPARD II Programı kapsamında gerçekleşen yatırımlar hakkında brifing aldı. Erzurum'da IPARD II uygulama döneminde 1.6 Milyar TL yatırım tutarındaki projelere toplam 710 milyon TL hibe ödemesi yapıldığı aktarıldı.

30.05.2024 09:37
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğünü ziyaret etti.

Vali Çiftçi, kurumun faaliyetleri ve IPARD II Programı kapsamında gerçekleşen yatırımlar hakkında TKDK Erzurum İl Koordinatörü Mustafa Kılıç'tan brifing aldı. Bilgilendirme kapsamında Kılıç, Erzurum'da IPARD II uygulama döneminde 1.6 Milyar TL yatırım tutarındaki projelere toplam 710 milyon TL hibe ödemesi yapıldığını aktardı. Vali Çiftçi'nin ziyaretine, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger eşlik etti.

IPARD Programı nedir?

IPARD Programı; Avrupa Birliği, aday ve potansiyel aday ülkelere adaylık sürecinde destek olmak amacıyla, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nı oluşturuldu. Aday ülke konumunda olan Türkiye, IPA'nın V. Bileşeni'nden (Kırsal Kalkınma) faydalanmak amacıyla, IPARD Programı'nı hazırlandı - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

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