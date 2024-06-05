Erzurum Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu, Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai harcıyor

Ekonomi

Türkiye'de ilk olan ve özellikle hayvan hastalıklarını diğer illere yayılmadan kaynağında çözmeyi amaçlayan Erzurum Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğun bir mesai harcıyor.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Erzurum Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nun, yaklaşık 5 dönüm arazi üzerine kurulduğunu belirterek, "Görevli personel için idari bina ve dinlenme bölümü, araçların römorklarında bulunan hayvanların görsel ve fiziki kontrolü için 'Muayene ve Kontrol Platformu' yer alıyor. İstasyon alanı 11 gece görüş özelliği olan kamera ile 24 saat izleniyor. Yol üzerinde doğu illerinden batıya gidecek hayvan ve hayvansal ürünler taşıyan tüm araçlar kontrol ediliyor. İstasyonumuz 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. 2023 yılının Eylül ayında hizmete açılan istasyonda şu ana kadar 4 bin 500 hayvan taşıyan araç, 140 bin büyükbaş ve 18 bin küçükbaş hayvan kontrollerini gerçekleştirdik" dedi.

Yapılan denetleme ve incelemeler sonrasında sağlıklı olan hayvanların yoluna devam edebiliyor. Hastalık tespit edilen hayvanların sevkine ise müsaade edilmiyor. Veteriner Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda hayvanların aşılarının tam olup olmadığı, kulak küpelerinin varlığı ve sağlık raporunda yer alan numaralarla uyumu, kayıp veya çalıntı hayvanın varlığı, nakil araçlarının hayvan refahı açısından uygunluğu ve nakliyecilerin bakanlıktan almaları gereken belgelere sahip olup olmadıklarını da kontrol ediliyor. Hayvansal ürünlerin de kontrolü bu istasyonda yapılıyor, kesim sonrası nakli gerçekleştirilen karkasların mühürlü olması, frigofirik araçlarda soğuk zincir şartlarında taşınması ve veteriner hekim kontrolünden geçtiğini ve sağlıklı olduğunu gösterir belgelere sahip olması gerekiyor. İstasyonda yapılan kontroller sonrası bu şartları taşımayan karkas ve sakatatlarına insan tüketimine sunulması engellenmiş olunuyor. - ERZURUM