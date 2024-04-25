ESİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına Sibel Zorlu seçildi

Ekonomi

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nde yönetim kurulu başkanlığı görevine yeniden Sibel Zorlu seçildi.

Derneğin kentteki bir otelde düzenlenen 25. Olağan Genel Kurulu'nda tek liste ile yapılan seçimde Sibel Zorlu'nun hazırladığı liste yönetime seçildi.

Derneğin Yüksek İstişare Konseyi'nde ise başkanlık görevini Sıtkı Şükürer, Bülent Akgerman'a devretti.

Sibel Zorlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Murat Akkanlar, Devrim Çukur, Yakup Benli, Cem Heris, Temel Aycan Şen, Yiğit Tatış, Neşe Gök, Rebii Akdurak, Ali Emrah Karamustafaoğlu, Koral Kalpaklıoğlu"

Zorlu, yaptığı teşekkür konuşmasında temel hedeflerinin Ege Bölgesi'nde teknoloji odaklı ve sıfır karbon yörüngesinde katma değerli üretime geçilmesi çabalarına katkı koymak olduğunu söyledi.

Yeşil ve dijital dönüşüm yolunda somut adımlar atacaklarını aktaran Zorlu, iş dünyasının finansmana erişim imkanlarının gelişmesi için ESİAD Yatırım Zirvesi'nin üçüncüsünü sonbaharda gerçekleştireceklerini belirtti.