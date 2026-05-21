EşitBiz Konferansı: Eğitimde Empati Teması

Garanti BBVA'nın kurucusu ve destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından düzenlenen EşitBiz Konferansı, "Eşitlik için Empati" temasıyla üçüncü kez gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Salt Galata'da düzenlenen konferansta eğitimde kapsayıcılık, toplumsal rollerin eşitliği, çok kültürlü sınıflar, akran zorbalığıyla mücadele ve özel gereksinimli öğrencilerin desteklenmesi gibi başlıklarda geliştirilen iyi örnekler paylaşıldı.

İş dünyası ve eğitim alanından önde gelen isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen konferansta, empati odaklı liderlik, mikroagresyonlar ve eğitimde dönüştürücü yaklaşımlar ele alınırken, Türkiye'nin farklı illerinden eğitimciler tarafından hazırlanan iyi örnekler de katılımcılarla buluştu.

Garanti BBVA ve ÖRAV işbirliğiyle 2022'de hayata geçirilen EşitBiz Projesi kapsamında düzenlenen EşitBiz Konferansı, bu yıl da eğitimde eşitlik ve kapsayıcılık odağında farklı disiplinlerden katılımcıları bir araya getirdi.

Açılış konuşmasını ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy'un yaptığı konferansta gerçekleştirilen "Liderliğin Empati Hali" panelde ise Garanti BBVA Çalışan Bağlılığı ve Kültür Direktörü Fulya Şarlıgil Yurtseven ile Turkishe Kurucu ve Nexera Kurucu Ortağı Asiye Bahar Tabanlı, empati temelli liderlik yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Eğitimde Dönüştürücü Kadın Liderler" başlıklı panelde farklı şehirlerden okul yöneticileri sahadaki deneyimlerini aktardı.???????

Konferansın önemli başlıklarından biri olan "İyi Örneği Bir Bilene Sor" oturumlarında ise Türkiye'nin farklı illerinden eğitimciler tarafından geliştirilen uygulamalar katılımcılara sunuldu.

Farklı şehirlerden 18 öğretmen iyi örnek uygulamalarını anlattı

Türkiye'nin farklı şehirlerinden öğretmenler, "Eşitlik İçin Empati" kapsamında okullarında hayata geçirdikleri 15 iyi örnek çalışmasını meslektaşlarına aktarma imkanı buldu.

"Kör hakem" yöntemiyle değerlendirilen ve başvurular arasından seçilen iyi örnekler, Diyarbakır, Mardin, Adana, Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve Samsun'dan gelen 18 öğretmen tarafından konferansta sunuldu.

İyi örnekler, akran zorbalığı, sosyal-duygusal öğrenme, çok kültürlü sınıflar, mülteci öğrencilerin okula uyumu, toplumsal roller, sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı çocuklar ve tedavi süreçleri nedeniyle okuldan uzak kalan çocuklara yönelik başlıklara odaklandı.

Proje kapsamında 2022'den bu yana 4 bin 98 öğretmen ve öğrenciye ulaşılırken, erken ve temel çocukluk döneminde toplumsal rollere yönelik önyargıların dönüştürülmesine katkı sağlanıyor.

"Empati temelli eğitimin dönüştürücü gücünü bir kez daha ortaya koyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve ÖRAV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, eşitliği yalnızca çalışma hayatında değil, toplumun geleceğini şekillendiren tüm alanlarda temel bir değer olarak gördüklerini belirtti.

Firuzbay, proje kapsamında öğretmenlerin geliştirdiği uygulamalara değinerek, şunları kaydetti:

"Kalıcı dönüşümün erken yaşlarda başlayan eğitimle mümkün olduğuna inanıyor, bu nedenle kurucusu ve daimi destekçisi olduğumuz ÖRAV ile eşitlikçi bakış açısını Türkiye'nin dört bir yanındaki sınıflara taşımayı çok önemsiyoruz. EşitBiz Projesi kapsamında öğretmenlerin geliştirdiği kapsayıcı uygulamalar, çocukların birbirini anlayan, farklılıklara saygı duyan ve empati kurabilen bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyor. EşitBiz Konferansı'nın da bu değerli deneyimlerin yaygınlaşmasına, eğitimciler arasında ilham veren bir dayanışma ağı kurulmasına ve eşitlik odağındaki sosyal etkinin büyümesine katkı sunduğuna inanıyoruz."

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy da öğretmenlerin sınıf içinde geliştirdiği kapsayıcı uygulamaların, çocukların birbirini anlama biçimine, okul iklimine ve toplumun geneline doğrudan etki ettiğine inandıklarını vurguladı.

Atasoy, "EşitBiz Konferansı'nda Türkiye'nin farklı illerinden gelen eğitimcilerin deneyimlerini paylaşması ve birbirine ilham vermesi, eğitimde eşitlik kültürünün yaygınlaşması açısından çok değerli. Konferans boyunca paylaşılan iyi örnekler, empati temelli eğitimin dönüştürücü gücünü bir kez daha ortaya koydu." ifadelerini kullandı.