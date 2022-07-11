ESK yetiştiricilerin satılamayan kurbanlıklarını alacak - Son Dakika
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ESK yetiştiricilerin satılamayan kurbanlıklarını alacak

11.07.2022 11:14
ESK yetiştiricilerin satılamayan kurbanlıklarını alacak

Et ve Süt Kurumu (ESK), yetiştiricilerce Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlıkları alacağını belirtti.

Et ve Süt Kurumu (ESK), yetiştiricilerce Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlıkları alacağını belirtti.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, yetiştiriciler, 13-17 Temmuz tarihlerinde en yakın ESK kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları halinde kurbanlıklarını Kurum karkas alım fiyatlarından satabilecek.

Yetiştiricilerden gelen tüm satış talepleri karşılanacak, hayvan bedelleri 10 gün içinde üretici hesaplarına aktarılacak.

Kurum karkas fiyatları, kilogram başına birinci kalite dana için 94 lira, ikinci kalite dana için 80 lira, kuzu için 88 lira, toklu için 82 lira ve koyun için 70 lira olarak belirlendi.

Yetiştiricilerin nakliye ve bakım masrafları da dikkate alınarak cari karkas kilogram alım fiyatlarına ilave olarak kilogram başına 1 lira prim ödemesi yapılacak.

Kesim randevuları e-Devlet üzerinden alınabilecek.

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Kaynak: AA

Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ESK yetiştiricilerin satılamayan kurbanlıklarını alacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESK yetiştiricilerin satılamayan kurbanlıklarını alacak - Son Dakika
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