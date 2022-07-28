Red Bull Imagination bu yıl üçüncü kez düzenlenecek - Son Dakika
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Red Bull Imagination bu yıl üçüncü kez düzenlenecek

28.07.2022 14:09
Red Bull Imagination bu yıl üçüncü kez düzenlenecek

Eski bir süperkros yarışmacısı olan Red Bull sporcusu Tyler Bereman'ın serbest sürüş rüyasından esinlenerek hayata geçirilen Red Bull Imagination, bu sene üçüncü kez düzenlenecek.

Eski bir süperkros yarışmacısı olan Red Bull sporcusu Tyler Bereman'ın serbest sürüş rüyasından esinlenerek hayata geçirilen Red Bull Imagination, bu sene üçüncü kez düzenlenecek.

Kendine özgü sıra dışı parkuruyla fark yaratan Red Bull Imagination bu sayede dünyanın en iyi serbest sürüş organizasyonu olarak gösteriliyor.

2020 yılından bu yana düzenlenen organizasyon, bu sene 25 Eylül Pazar günü Amerika'nın Kansas eyaletinde gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Redbull, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Red Bull Imagination bu yıl üçüncü kez düzenlenecek - Son Dakika

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