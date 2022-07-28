Red Bull Imagination bu yıl üçüncü kez düzenlenecek

Kendine özgü sıra dışı parkuruyla fark yaratan Red Bull Imagination bu sayede dünyanın en iyi serbest sürüş organizasyonu olarak gösteriliyor.

Eski bir süperkros yarışmacısı olan Red Bull sporcusu Tyler Bereman'ın serbest sürüş rüyasından esinlenerek hayata geçirilen Red Bull Imagination, bu sene üçüncü kez düzenlenecek.

Kaynak: AA

Redbull, Ekonomi, Son Dakika

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