Eski Hükümlüler için Toplantı

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün 2026 yılı ikinci olağan Koruma Kurulu Toplantısı'nda, yükümlü ve eski hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar ele alınırken, kendi işini kuran 3 eski hükümlünün projesi kurul üyeleriyle paylaşıldı.

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 2026 yılı ikinci olağan Koruma Kurulu Toplantısı, Bursa Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcıvekili Cüneyt Demirdaş başkanlığında düzenlenen toplantıya Koruma Kurulu üyesi kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında, bir önceki Koruma Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yürütülen faaliyetler değerlendirilirken, kurulun temel amacı doğrultusunda yükümlü ve eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması, sosyal uyumlarının güçlendirilmesi ve istihdamlarının desteklenmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Sosyoloğu Fatih Kışan tarafından gerçekleştirilen sunumda, son üç aylık dönemde yükümlülere yönelik eğitim, meslek edindirme, sosyal destek ve rehabilitasyon faaliyetleri ile kurumlar arası iş birliği kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verildi. Toplantıda ayrıca, son üç aylık dönemde Koruma Kurulu'na başvuran yükümlülerin talepleri değerlendirilirken, kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan ayni ve nakdi yardımlar, mesleki destekler ile sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. İhtiyaç sahibi yükümlülerin toplumsal hayata uyumlarının artırılmasına yönelik çalışmalar kurul üyelerince değerlendirildi.

Koruma Kurulu destekleri kapsamında kendi işini kurma projesinden yararlanarak iş yerlerini açan 3 eski hükümlünün projeleri hakkında da kurul üyelerine ayrıntılı bilgi verildi. Söz konusu projelerin, eski hükümlülerin üretime katılmaları, ekonomik bağımsızlık kazanmaları ve yeniden suç işlemelerinin önlenmesine önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

Toplantının devamında ise 2026 yılının önümüzdeki üç aylık döneminde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler görüşüldü. Bu kapsamda Dijital Fotoğrafçılık Kursu, Sürü Yönetimi Kursu, Gençlik Kampı Etkinliği, Rol Model Buluşması, Ahşap Yakma Kursu ve Filografi Tekniği Kursu düzenlenmesinin planlandığı belirtilirken, ihtiyaç sahibi yükümlü çocuklarına yönelik ücretsiz sünnet programının da sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi.

Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından, yükümlü ve eski hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilerek sürdürüleceği vurgulanarak sona erdi. Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yürüttüğü Koruma Kurulu çalışmalarıyla yükümlü ve eski hükümlülerin sosyal yaşama uyumlarını desteklemeye, mesleki yeterliliklerini geliştirmeye ve istihdam imkanlarını artırmaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. - BURSA