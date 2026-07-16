Eski Hükümlüler için Toplantı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Hükümlüler için Toplantı

Eski Hükümlüler için Toplantı
16.07.2026 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da eski hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla projeler değerlendirildi.

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün 2026 yılı ikinci olağan Koruma Kurulu Toplantısı'nda, yükümlü ve eski hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar ele alınırken, kendi işini kuran 3 eski hükümlünün projesi kurul üyeleriyle paylaşıldı.

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 2026 yılı ikinci olağan Koruma Kurulu Toplantısı, Bursa Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcıvekili Cüneyt Demirdaş başkanlığında düzenlenen toplantıya Koruma Kurulu üyesi kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında, bir önceki Koruma Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yürütülen faaliyetler değerlendirilirken, kurulun temel amacı doğrultusunda yükümlü ve eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması, sosyal uyumlarının güçlendirilmesi ve istihdamlarının desteklenmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Sosyoloğu Fatih Kışan tarafından gerçekleştirilen sunumda, son üç aylık dönemde yükümlülere yönelik eğitim, meslek edindirme, sosyal destek ve rehabilitasyon faaliyetleri ile kurumlar arası iş birliği kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verildi. Toplantıda ayrıca, son üç aylık dönemde Koruma Kurulu'na başvuran yükümlülerin talepleri değerlendirilirken, kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan ayni ve nakdi yardımlar, mesleki destekler ile sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. İhtiyaç sahibi yükümlülerin toplumsal hayata uyumlarının artırılmasına yönelik çalışmalar kurul üyelerince değerlendirildi.

Koruma Kurulu destekleri kapsamında kendi işini kurma projesinden yararlanarak iş yerlerini açan 3 eski hükümlünün projeleri hakkında da kurul üyelerine ayrıntılı bilgi verildi. Söz konusu projelerin, eski hükümlülerin üretime katılmaları, ekonomik bağımsızlık kazanmaları ve yeniden suç işlemelerinin önlenmesine önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

Toplantının devamında ise 2026 yılının önümüzdeki üç aylık döneminde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler görüşüldü. Bu kapsamda Dijital Fotoğrafçılık Kursu, Sürü Yönetimi Kursu, Gençlik Kampı Etkinliği, Rol Model Buluşması, Ahşap Yakma Kursu ve Filografi Tekniği Kursu düzenlenmesinin planlandığı belirtilirken, ihtiyaç sahibi yükümlü çocuklarına yönelik ücretsiz sünnet programının da sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi.

Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından, yükümlü ve eski hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilerek sürdürüleceği vurgulanarak sona erdi. Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yürüttüğü Koruma Kurulu çalışmalarıyla yükümlü ve eski hükümlülerin sosyal yaşama uyumlarını desteklemeye, mesleki yeterliliklerini geliştirmeye ve istihdam imkanlarını artırmaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eski Hükümlüler için Toplantı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:12:17. #7.13#
SON DAKİKA: Eski Hükümlüler için Toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.