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Eski nesil ödeme kaydedici cihazlar 2024'e kadar değiştirilecek - Son Dakika
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Eski nesil ödeme kaydedici cihazlar 2024'e kadar değiştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomik faaliyetleri önlemek ve vergi kaybını engellemek amacıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımını zorunlu hale getirdi. 1 Temmuz 2024 tarihine kadar eski nesil ÖKC'lerin yerine IP tabanlı ve kartlı ödeme kabul eden yeni nesil cihazların kullanılması gerekiyor. Bu tarihten sonra eski nesil ÖKC'ler kullanılamayacak. Ayrıca, yeni nesil cihazlarla yapılan işlemler otomatik olarak Gelir İdaresi Başkanlığına iletilerek kayıt altına alınacak ve kartla ödeme imkanları artırılacak.

Eski nesil ödeme kaydedici cihazlar 2024\'e kadar değiştirilecek
30.12.2023 - 21:19,
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Eski nesil ödeme kaydedici cihazlar (ÖKC), 1 Temmuz 2024'e kadar IP tabanlı ve kartlı ödeme kabul eden yeni nesil ÖKC'lerle değiştirilecek. Bu tarihten sonra eski nesil ÖKC kullanılamayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, kayıt dışı ekonomik faaliyetleri kayıt altına almak, vergi kaybının önüne geçerek sürdürülebilir büyüme ile ekonomik istikrarı hakim kılmak ve toplumsal gelir dağılımını daha adaletli bir yapıya kavuşturmak amacıyla hazırladığı, "557 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği", Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, 1980'li yıllardan bu yana kullanılan ödeme kaydedici cihazların, yeni nesil, IP tabanlı ve kartlı ödeme kabul edip ödemeye ilişkin belge (slip) ile mali belgenin (ÖKC fişi) birlikte düzenlenmesine imkan veren yeni nesil cihazlarla değişimine yönelik olarak 2013 yılında başlayan çalışma kapsamında, henüz yeni nesil cihazlarla değişimi gerçekleşmeyen ÖKC'lerin 1 Temmuz 2024'e kadar değişiminin temin edilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda eski nesil ÖKC'ler, 1 Temmuz 2024'e kadar IP tabanlı ve kartlı ödeme kabul eden yeni nesil ÖKC'lerle değiştirilecek. Bu tarihten sonra eski nesil ÖKC kullanılamayacak. İsteyen mükellefler bu tarihten önce de yeni nesil ÖKC kullanmaya başlayabilecek. Halihazırda vergi mükellefleri tarafından yaklaşık 1,8 milyon yeni nesil ÖKC kullanılıyor.

Kartla ödeme imkanlarının artırılması amaçlanıyor

Yeni nesil ÖKC'ler kullanılarak yapılan işlemler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen periyotlarda otomatik olarak Gelir İdaresi Başkanlığına online olarak iletiliyor. Ayrıca kartla yapılan ödeme işlemleri ile ÖKC fişi arasında bağ kurularak bütünleşik olarak tek bir belge düzenlenmesi sağlanıyor. Böylece yapılan her bir işlem neticesinde ÖKC fişi de düzenlenmiş oluyor.

Tebliğde yer alan bir diğer düzenlemeyle de kartla ödeme imkanlarının artırılması ve yapılan satışların kayıt dışı kalmasının önüne geçmek amacıyla, yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerin, müşterilerine banka veya kredi kartlarıyla ödeme imkanı sunmasına ilişkin mecburiyet getiriliyor.

Bu kapsamda, tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla kullanılan yeni nesil ÖKC'ler ile 1 Temmuz 2024'e kadar alınacak ÖKC'ler için 1 Temmuz 2024 tarihine kadar, bu tarihten sonra alınacak olanlar içinse 30 gün içinde banka ya da ödeme kuruluşları ile üye iş yeri anlaşması yapılarak, banka kartları ile ödeme taleplerini kabul edecek uygulamaların yüklenmesi gerekecek.

Söz konusu uygulamaları belirtilen süreler içinde yeni nesil ÖKC'lerine yüklemeyen mükelleflerin yeni nesil ÖKC'leri, bu sürelerin bitimini takip eden 15 gün içinde kullanıma kapatılacak. Bu uygulamaların yüklenmesi durumunda söz konusu cihazlar tekrar kullanıma açılacak.

Kaynak: AA
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Maliye, Banka, Hukuk, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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