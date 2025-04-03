Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Küçükbaş Hayvan Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Küçükbaş Hayvan Desteği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nden Küçükbaş Hayvan Desteği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 134 aileye sağladığı küçükbaş hayvan desteği ile üreticilerin yüzünü güldürüyor. Desteklenen hayvan sayısı doğumlar ile birlikte 2 bin 200’e ulaştı.

03.04.2025 14:37  Güncelleme: 14:42
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla küçük üreticilere verdiği küçükbaş hayvan desteği ile üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Eskişehir'in kırsal ilçelerinde sağlanan bin 75 adet küçükbaş hayvan desteği, doğumlar sonrası ikiye katlanarak 2 bin 200'e ulaştı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projeleri ile Türkiye'de birçok yerel yönetime örnek olan ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini yaygınlaştıran uygulamalarını başarıyla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla hayata geçirdiği çok sayıda proje ile kırsalda üretim umudu yeniden yeşeriyor.

"Üreticilerimiz birinden bin kazansınlar"

Seyitgazi, Mihalgazi ve Sarıcakaya'da yapılan "Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine İlişkin İşbirliği Protokolü" kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptıklarını anlatan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veterineri Eşref Genç, "2021 yılında Alpu ve Seyitgazi ilçemizde, 2024 yılında ise Mihalıççık ilçemizde Büyükşehir Belediyesi olarak kurduğumuz çiftliklerimizle küçükbaş hayvan üretimi yapıyoruz. Eskişehir genelinde noter huzurunda gerçekleşen kuralar sonucunda 134 ailemize toplamda bin 75 küçükbaş hayvan desteğinde bulunduk. Doğumlar sonrasında bu sayıyı 2'ye katlayarak 2 bin 200'e ulaştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce özellikle kırsaldaki hayvancılık desteklerine devam edecek. Hayırlı uğurlu ve bereketli olsun üreticilerimiz birinden bin kazansınlar" dedi.

"Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye çok teşekkür ederim"

Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ağıllarda yetişen küçükbaş hayvanlar küçük üreticilere destek olarak dönüyor. Aldığı destek ile hayatının değiştiğini anlatan Mihalgazili üretici Necmiye Ay, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce 'ye çok teşekkür ediyorum. Köylü desteklenecekse böyle desteklenmeli. Kadın eli çok farklı bir şey, Allah ondan razı olsun" dedi.

Çiftelerli kadın üretici Ayla Güler ise Büyükşehir Belediyesinden aldığı 10 koyun 1 koç ile sürüsünü genişlettiğini söyleyerek, "Özellikle kadın üretici olarak çok mutluyum. Önceden kadının adı yoktu. Şimdi biz de varız. Bir kadın olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Küçükbaş hayvan destekleri ile maddi manevi kazançlarını olduğunu söyleyen Mihalgazili üretici Şaban Ay da, "Ben yalnız yaşayan biriyim. Hayvancılık yapmak istiyordum. Desteklerle aldığım koyunların kuzulaması ile sürüm genişlerken, hayvanlarım bana arkadaş oldular. Onları çok seviyorum. Büyükşehir Belediyemiz destekleri ile her zaman yanımızda olduklarını hissettiriyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Küçükbaş Hayvan Desteği - Son Dakika

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