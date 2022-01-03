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Eskişehir'de 15 yılda 396 projeye 70 milyon TL hibe verildi - Son Dakika

Eskişehir'de 15 yılda 396 projeye 70 milyon TL hibe verildi

03.01.2022 12:57
Eskişehir'de 15 yılda 396 projeye 70 milyon TL hibe verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, kent genelinde tarımsal alandaki projeler, hibe ve istihdam sayılarına dair bilgiler verdi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, kent genelinde tarımsal alandaki projeler, hibe ve istihdam sayılarına dair bilgiler verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından örtü altı tarımsal üretime verilen desteklemelerin ağırlıklı olarak anlatıldığı bilgilendirme toplantısında İl Müdürü Gümüş'e, İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Dr. Uğur Sağlam, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Altıkat, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz eşlik etti. Söz konusu toplantıda Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Hakan Duman ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

"Eskişehir'in yüzde 41'i tarımsal alanlardan oluşuyor"

MÜSİAD Eskişehir Şube Başkanı Hakan Duman'ın açılış konuşmasıyla başlayan bilgilendirme toplantısında İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş katılımcılara ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, yaptığı sunumda, "İlimiz yüzölçümünün yüzde 41'i tarımsal alanlardan oluşmaktadır. Eskişehir 567 bin 872 hektarlık tarım alanı ile Türkiye tarımsal alanının yüzde 2,46'sına sahiptir. Örtü altı varlıkları ise toplam tarımsal alanımız içinde 5 bin 987 dekarlık bir alana sahiptir. Bu seralarımızda 5 bin 967 dekarlık alanla ağırlıklı olarak sebze üretilmekte olup buna ilaveten 2 dekarlık bir meyve alanı ve 18 dekarlık süs bitkisi üretimimiz mevcuttur" dedi.

396 projeye toplamda 70 milyon TL hibe ödemesi yapıldı

Sunumunun devamında yapılan projeler ve istihdam sayıları hakkında bilgiler veren Gümüş, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Türkiye genelinde, 2006-2021 yılları arasında 13 bin 200 projeye toplam 7,7 milyar TL hibe ödemesi yapılmış ve bu ekonomik yatırım projeleri ile 106 bin 200 kişiye istihdam sağlanmıştır. Eskişehir'de ise bu süreçte 396 projeye toplam 70 milyon TL hibe ödemesi yapılmış ve bu ekonomik yatırım projeleri ile 2 bin 77 kişiye istihdam sağlanmıştır. Eskişehirli üreticilerimizin bu pastadan daha fazla pay almasını istiyoruz, bunun için çabalıyoruz. Bu sebeple burada 2022'nin ilk saatlerinde aranızdayız. Şu an Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım desteklemeleri; yeni yatırımlar, tamamlama yatırımları, kapasite artırımı yatırımları, teknoloji yenileme/modernizasyon yatırımlarına yönelik olup; maksimum olarak yeni yatırımlar için 3 milyon 500 bin TL, tamamlama yatırımları için 2 milyon 500 bin TL, kapasite artırımı yatırımları için 2 milyon TL, teknoloji yenileme/modernizasyon yatırımları için 2 milyon TL'ye kadar hibe desteği sağlamaktayız. Yani bu rakamların 2 katı kadar değerindeki yatırımlarınızın yüzde 50'si bakanlığımızca yatırımlarınız tamamlandığında tarafınıza hibe olarak geri verilecektir. Hibeye esas proje tutarı alt limiti ise en az 250 bin TL'dir" diye konuştu.

Yenilenebilir enerji kaynaklı projelere yüzde 50 hibe

Diğer desteklemelerde yüzde 50 oranında hibeler verdiklerini aktaran Gümüş, "Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik olarak yıl boyunca üretim yapılabilen modern seralardaki iklimlendirme, sulama, gübreleme sistemi, kültür bitkileri ile bunların tohum, fide ve fidanlarının üretilmesi, yetiştirilmesi, sergilenmesi, korunması gibi projelere de yüzde 50 oranında hibe desteğimiz mevcuttur. Bunun yansıra yeni sera yapımı yatırımlarında yenilenebilir enerji kaynağı olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisine dayalı projelere de yüzde 50 hibe desteği vermekteyiz" ifadelerini kullandı.

KKYDP desteklerinin haricinde Örtü Altı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıtlı üreticilere Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Destekleri'nin de bulunduğunu kaydeden Gümüş, "Kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması amacıyla 2021 üretim yılında; Biyoteknik Mücadele Desteği için dekar başına 135 TL, Biyolojik Mücadele Desteği için dekar başına 500 TL, seralarda polinasyon amaçlı Bambus arısı kullanımında yarım dekar başına 60 TL destek vermekteyiz" diyerek sunumunu tamamladı.

İl Müdürü Gümüş'ün sunumunun ardından program soru-cevap şeklinde devam etti. Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam da program esnasında seracılık konusundaki deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak tavsiyelerde bulundu. Gümüş, program içerisinde katılımcılara Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleme kalemleri haricinde Türkiye'de diğer bakanlık, kurum ve ajans benzeri kuruluşlarca verilen her türlü destekleme bilgisine de https://www.yatirimadestek.gov.tr/ adresinden sorgulama yapılarak ulaşılabileceği bilgisini aktardı. Özellikle örtü altında dikey tarımı konusunda MÜSİAD üyelerinin sorduğu spesifik soruların cevaplandırılması ile program sona erdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 15 yılda 396 projeye 70 milyon TL hibe verildi
Eskişehir'de 15 yılda 396 projeye 70 milyon TL hibe verildi
Eskişehir'de 15 yılda 396 projeye 70 milyon TL hibe verildi
Eskişehir'de 15 yılda 396 projeye 70 milyon TL hibe verildi

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Türk Lirası, Eskişehir, Tarım, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de 15 yılda 396 projeye 70 milyon TL hibe verildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Eskişehir'de 15 yılda 396 projeye 70 milyon TL hibe verildi - Son Dakika
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