20 bin onsluk altın keşfinin yapıldığı alanda çalışmalar hızlandı - Son Dakika
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20 bin onsluk altın keşfinin yapıldığı alanda çalışmalar hızlandı

22.08.2022 15:13
20 bin onsluk altın keşfinin yapıldığı alanda çalışmalar hızlandı

Eskişehir'de 20 bin onsluk altın rezervi keşfedilen Koza Altın işletmesine ait alanda çalışmalar hızlandı.

Eskişehir'de 20 bin onsluk altın rezervi keşfedilen Koza Altın işletmesine ait alanda çalışmalar hızlandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'nde bulunan Koza Altın işletmesi tarafından, 20 bin onsluk altın tespit edildi. Beş gün önce Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen açıklamaya göre, keşfedilen altın rezervinin, 2022 yılında şirketin cirosuna 500 milyon TL katkı sağlayacağı belirtildi. Keşfin ardından sondaj yapılan alanda da çalışmalar hızlandı. İş makineleri yardımıyla sahada çalışma yapan ekipler, güvenlik önlemleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

"2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır"

Öte yandan, şirketin KAP yaptığı açıklamada, kaynaktan yaklaşık 16 bin ons üretim hedeflendiği belirtilerek, "Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20 bin ons'luk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir. Bu kaynaktan yaklaşık 16.000 ons altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500 milyon TL katkısı olacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 20 bin onsluk altın keşfinin yapıldığı alanda çalışmalar hızlandı - Son Dakika

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