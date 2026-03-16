Eskişehir'de Ata Tohumu Dağıtımı - Son Dakika
Eskişehir'de Ata Tohumu Dağıtımı

Eskişehir\'de Ata Tohumu Dağıtımı
16.03.2026 13:53
Mihalıççık ve Günyüzü'nde yerli buğday tohumu çiftçilere hibe edildi ve ekim süreçleri takip edilecek.

Eskişehir'in Mihalıççık ve Günyüzü ilçelerinde yetiştiricilik yapan çiftçilere hazırlanan "Yerli Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması" projesi kapsamında sünter buğday cinsi ata tohumu hibe edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çiftçilere düzenlenen törende, yazlık karakterli, beyaz başaklı, kılçıklı, özellikle yüksek rakımlı bölgelere uygun, ata tohumu Sünter yerel ekmeklik buğday tohumlukları teslim edildi.

Tören, Mihalıççık Kaymakamı Furkan Öztürk, Belediye Başkanı Haydar Çorum, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ulaş Çınar, idare amirleri ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü tarafından yerel gen kaynaklarının ve yerel çeşitlerin korunması amacıyla hazırlanan TR41 Bölgesinde Yerel çeşitlerinin Toplanması, Karakterizasyonu, Yerinde Korunması ve Katma Değerinin Arttırılması projesi kapsamında bölge çiftçileri tarafından yetiştirilen sünter cinsi ata tohumlukları toplanarak morfolojik ve teknolojik kalite açısından karakterizasyonu enstitüde gerçekleştirildi.

Teslim edilen tohumların ekimi ve yetiştirilmesi süreçleri enstitü personeli uzmanlar tarafından takip edilecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Ata Tohumu Dağıtımı - Son Dakika

Bombayı gece yarısı patlattılar Oscar Ödülleri’ne Arda Güler damgası
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
İlber Ortaylı’nın cenazesinde büyük ayıp
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp
Trump’ın cep telefonu numarası sızdırıldı, Beyaz Saray alarma geçti
Trump'ın cep telefonu numarası sızdırıldı, Beyaz Saray alarma geçti
Korkulan oldu 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
SON DAKİKA: Eskişehir'de Ata Tohumu Dağıtımı - Son Dakika
