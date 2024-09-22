Eskişehir\'de Çiftçilere 54,5 Milyon TL Destek

Ekonomi

Eskişehir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilerin hesabına 54 milyon 590 bin 477 lira tarımsal destek ödemesi yatırıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere 54 milyon 590 bin 477 lira tarımsal destek ödemesi gerçekleştirildi. Ödeme hakkında konuşan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Eskişehir'de 54 milyon 590 bin 477 TL tarımsal destekleme ödemesini üreticimizin hesabına aktarıyoruz. Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 65 bin TL, Bireysel Sulama Sistemleri Desteği kapsamında 41 üreticimize 3 milyon 965 bin 952 TL, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Desteği kapsamında 12 yatırımcımıza 7 milyon 861 bin 040 TL, Çiğ Süt Desteği kapsamında bin 731 üreticimize 8 milyon 38 bin 232 TL, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 5 bin 179 üreticimize 34 milyon 660 bin 253 TL olmak üzere toplamda 54 milyon 590 bin 477 TL hibe ödemesini yapıyoruz, hayırlı olsun" dedi. - ESKİŞEHİR