Eskişehir'de ekmeğin 200 gramı 4, 250 gramı 5 lira oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de ekmeğin 200 gramı 4, 250 gramı 5 lira oldu

30.06.2022 15:16
Eskişehir'de ekmeğin 200 gramı 4, 250 gramı 5 lira oldu

ESKİŞEHİR İç Anadolu Fırın İşletmecileri Sendikası'nın, 200 gram ekmeğin 4 liraya, 250 gramın ise 5 liraya çıkarılması talebi onaylandı.

ESKİŞEHİR İç Anadolu Fırın İşletmecileri Sendikası'nın, 200 gram ekmeğin 4 liraya, 250 gramın ise 5 liraya çıkarılması talebi onaylandı. Sendika başkanı Musa Kazım Mülazımoğlu, zamlı ekmek fiyatının Kurban Bayramı'nın ardından uygulanacağını açıkladı.

Eskişehir İç Anadolu Fırın İşletmecileri Sendikası, artan maliyetleri gerekçe göstererek 3 liradan satılan 210 gramlık ekmeğin, 200 grama düşürülerek 4 liraya çıkarılmasına ilişkin zam talebini, Ticaret Odası meclisine sundu. Meclis, gündeme alınan zam talebini kabul ederken, ekmeğin fiyatı 4 liraya yükseldi. İç Anadolu Fırın İşletmecileri Sendikası Başkanı Musa Kazım Mülazımoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 3 liradan satılan 210 gramlık ekmeğin, 200 grama düşürülerek 4 liraya çıkarıldığını, 250 gram ekmeğin ise 5 liradan satılacağını duyurdu. Zamların Kurban Bayramı'nın ardından uygulanmaya başlanacağı belirtilen açıklamada, "Fırıncı esnafını ham maddesine gelen zamlar karşısında ticaretimizi devam ettirebilmemiz için ekmeğe zam yapmak zorunda kaldık. Bu aldığımız fiyat tarifesi Eskişehir ve ilçelerinde geçerli olmak şartıyla, değerli oda başkanlarımızın ricası ve fırıncı esnafının fedakarlığıyla yeni tarife, Kurban Bayramı sonu itibariyle geçerli olacaktır" denildi.


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Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, İç Anadolu, Eskişehir, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de ekmeğin 200 gramı 4, 250 gramı 5 lira oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de ekmeğin 200 gramı 4, 250 gramı 5 lira oldu - Son Dakika
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