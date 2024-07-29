Eskişehir\'de Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi değerlendirildi

Ekonomi

Han ilçesinde düzenlenen toplantıda, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda 21 kamu kurum ve kuruluşunun desteği ile sürdürülen "Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi'nin" genel hatları ile değerlendirildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş beraberinde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan ÖZ ile Han İlçesi Gökçekuyu Mahallesinde düzenlenen gece toplantısına katıldı. Organizasyonu gerçekleştiren Han Kaymakamı Esra Kodaz ve Han Belediye Başkanı Bekir Belceli'nin de hazır bulunduğu toplantı; . Gökçekuyu Mahalle Muhtarı Mustafa Kurnaz, S.S. Gökçekuyu Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kezban Kurnaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Mahalle Halkı ve çiftçilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Gökçekuyu Mahallesinde altyapı yapı ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan 9 Milyon TL'lik yatırım

Gökçekuyu Mahallesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda 21 kamu kurum ve kuruluşunun desteği ile sürdürülen "Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi'nin" genel hatları ile değerlendirildiği projenin yanı sıra, mahallenin genel tarımsal potansiyeli, çiftçilerin ve mahalle halkının genel talep ve sorunları görüşüldü. Söz konusu proje kapsamında uygulama öncesi 2022 yılından bu yana Gökçekuyu Mahallesinde altyapı yapı ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan 9 Milyon TL'lik yatırımın ve bundan sonra yapılması düşünülen yatırımların değerlendirildiği toplantı, soru cevap ve karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçti.

Proje ile Gökçekuyu'nun ekolojik tarım ve tarım turizminin merkezlerinden biri haline getirilmesi amaçlıyor

Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi, sadece Gökçekuyu'nun tarımsal verimliliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgenin turistik potansiyelini de harekete geçirmeyi amaçlıyor. Proje, ekolojik tarım uygulamaları ve sürdürülebilir üretim yöntemleri ile bölgedeki doğal kaynakları korurken, organik ürünlerin tanıtımı ve satışını teşvik ediyor. Ayrıca, tarım turizmi ile yerli ve yabancı ziyaretçilere bölgenin doğal ve kültürel değerlerini sunarak, yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedefliyor. Bu proje, Gökçekuyu'yu ekolojik tarım ve tarım turizminin merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlayan vizyoner bir girişim olarak büyük bir öneme sahip. - ESKİŞEHİR