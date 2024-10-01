Eskişehir'de Haksız Fiyat Artışına Cezalar

Ekonomi

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince haksız fiyat artışı kapsamında yapılan denetimlerde toplam 323 bin 378,00 TL idari para cezası uygulandı.

Eylül ayında Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince Eskişehir merkez ve ilçelerinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında çalışma yapıldı. Çalışmalarda 368 firmada 3 bin 461 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 93 firmada 465 ürün denetlendi. Öte yandan okulların açılması ile birlikte kırtasiyeler de denetime dahil edildi. Yapılan çalışmalarda ise 48 kırtasiyede 960 ürün denetlendi.

Yapılan denetimler sonucunda ekiplerce tespit edilen aykırılıklar için toplam 323 bin 378,00 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışı kapsamında yapılan denetimler ise kanun kapsamında değerlendirilmek Üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi. - ESKİŞEHİR