Eskişehir'de Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ne yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Eskişehir'de Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ne yoğun ilgi

Eskişehir\'de Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi\'ne yoğun ilgi

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni hayata geçiriyor.

18.02.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni hayata geçiriyor.

Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) koordinasyonunda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait etçi ırk gebe damızlık büyükbaş hayvanlar verileceği açıklandı. Ülkedeki etçi ırk damızlık üretimi yapan işletme sayısını ve etçi anaç hayvan sayısını artırarak daha fazla etçi ırk besilik materyalinin ülkemiz kaynakları ile karşılanması, böylece kırmızı et arzında sürdürülebilirliği ve yeterliliği sağlamak amaçlanıyor.

Başvurularda kadın yetiştiriciler, gazi ve birinci derecede şehit yakınları ve engelli yetiştiricilere ek puan verilirken, HAYGEM tarafından ülkedeki tüm hak sahiplerine ait en fazla 15 hayvan için 12 ay boyunca, hayvan başına bin 500 TL olacak şekilde bakım ve besleme gideri bedeli ödemesi ilgili ayda yine TİGEM tarafından yapılacak.

Proje kapsamında hak sahibi olan kişilere en az 5 en fazla 15 başa kadar veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi ise en az 5 en fazla 30 başa kadar, etçi ırk damızlık gebe düve TİGEM tarafından temin edilecek. Projede hak kazanan kişiler Ziraat Bankası Temel Hayvancılık Kredisi kullanabilecektir. Bu süreç hak sahiplerinin açıklanmasına müteakip olarak Ziraat Bankası tarafından değerlendirilecek.

Hak sahiplerine hayvanları 1 yıllık TARSİM sigortaları yapılmış olarak verilirken, daha sonraki 1 yıllık sigorta gideri hak sahibi tarafından karşılanacağı açıklandı.

Tüm yurtta hayata geçirilen projeye ilimizdeki üreticiler de büyük bir ilgi göstermiş olup, ilk haftadan başvuru sayımız 350 kişiye ulaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ne yoğun ilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
00:16 Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad’da Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da
00:06 Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü
23:53 Gaziantep Havalimanı’nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu
23:46 Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 19:20:20. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ne yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.