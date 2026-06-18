Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 29,7 Düştü - Son Dakika
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Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 29,7 Düştü

18.06.2026 11:12
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2026 Mayıs ayında Eskişehir'de konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2026 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,7 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2026 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,7 oranında azaldı. TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2026 Mayıs ayında, 2025 Mayıs ayına göre yüzde 29,7 oranında azalarak bin 479 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2026 Mayıs ayında konutların 558 adedi ilk defa (ilk el satış), 921 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan bin 479 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 oranında azalarak 345 adet, diğer satışlar ise yüzde 32,9 oranında azalarak bin 134 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 345 konutun 98 adedi ilk satış, 247 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2026 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 azalarak 93 bin 333 oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 29,7 Düştü - Son Dakika

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