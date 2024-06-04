Eskişehir'de marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir'de marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Eskişehir'de Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı. Denetimlerde ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatları kontrol edildi. Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, denetimlerin tüketicilerin yanı sıra dürüst esnafın haklarını korumayı amaçladığını belirtti.

04.06.2024 15:15
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Eskişehir'de marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Ticaret Bakanlığı ekipleri marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı

Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü:

"Sadece tüketicilerimizi değil, dürüst esnaf tacirimizin de haklarını korumayı amaçlıyoruz"

"Yeni yasal düzenlemeler yürürlüğe girmiş, cezalarımız bir hayli caydırıcı nitelikte artmıştır"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından marketlerdeki fiyat ile etiketlere yönelik gerçekleştirilen denetimde, ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatları kontrol edildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede, il müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Eskişehir'deki marketlerde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde ürünlerdeki reyon ve kasa fiyatı ile arasında uyuşmazlık olup olmadığı gibi çeşitli konularda incelemeler yapıldı. Ayrıca, satışa sunulan ürünlerin fahiş fiyat artışına yönelik gerçekleştirilen kontrollerde, 3 aylık alış-satış fiyatları da kontrol edildi. Denetimlerin, hem tüketiciyi hem de esnafım haklarını korumaya yönelik düzenlendiği belirtildi.

"Sadece tüketicilerimizi değil dürüst esnaf tacirimizin de haklarını korumayı amaçlıyoruz"

Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, yapılan denetimler hakkında konuştu. Temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde haksız fiyat artışı kontrollerinin periyodik bir şekilde sürdüğünü belirten Kürkçü, "Ticaret Bakanlığı olarak, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde haksız fiyat artışı, fiyat etiket denetimleri bakanlığımız ve valimizin talimatlarıyla her zaman şikayet üzerine ve periyodik olarak yoğun bir şekilde devam etmekteydi. Denetimlerimizde ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığı, kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında uyuşmazlık olup olmadığı, etiketlerde birim fiyatının olup olmadığı ve fiyat değişim tarihi gibi özellikler ile uyarılara bakıyoruz. Bunları olmayanlar hakkında yasal işlemler yapıyor, ikaz ve uyarılarımızda bulunuyoruz. Ayrıca, haksız fiyat artışıyla ilgili son 2-3 ay içerisinde fiyat hareketleri, bugünkü fiyat hareketlerinin farklarını karşılaştırıp, bunları bakanlığımızda bulunan Haksız Fiyat Artışı Kurulu'na göndermekteyiz. Burada herhangi bir usulsüzlük varsa kurul tarafından idari yaptırım uygulanmaktadır. Malum, bu konuda yeni yasal düzenlemeler yürürlüğe girmiş, cezalarımız bir hayli caydırıcı nitelikte artmıştır. Meyve sebze reyonlarımızda da ürünlerde menşei ve geliş fiyatı bilgilerini Hal Kayıt Sistemi üzerinden takip ediyor ve izliyoruz. Bu denetimlerde sadece tüketicilerimizin korunmasını amaçlamıyoruz, dürüst esnaf tacirimizin de haklarını korumasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın böyle bir sorunla karşılaştıkları zaman Ticaret İl Müdürlükleri'mize ve Alo 175 Tüketici Hattı'na şikayetlerini yapmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı - Son Dakika

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