Eskişehir'de Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantısı

Eskişehir\'de Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantısı
07.05.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek için istişare toplantısı yapıldı.

Eskişehir'de üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeye yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığından (EOSB) yapılan açıklamaya göre, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş. (ATAP) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, ortak projelerin artırılması ve yüksek katma değerli teknolojik üretimin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Toplantıda, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Duygu Yalnızoğlu, teknoparkın yapısı, faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi A.Ş. (ETİM) Genel Müdürü Zafer Gökavdan da kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç ise işbirliğini güçlendirmeye yönelik hedefleri paylaştı.

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yaptığı konuşmada, üniversiteler ile sanayi arasında kurulacak güçlü ve sürdürülebilir işbirliklerinin katma değerli üretimi artıracağını belirtti.

Bilgi ve üretimin bir araya gelmesinin hem bölge hem de ülke açısından stratejik önem taşıdığını vurgulayan Küpeli, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizin bilimsel birikimi ile sanayimizin üretim gücünü buluşturduğumuzda, yüksek teknolojiye dayalı, rekabetçi ve ihracat odaklı bir yapı oluşturabiliriz. Bu doğrultuda AR-GE ve inovasyon ekosistemini güçlendirecek her türlü işbirliğini destekliyoruz. Eskişehir'in sahip olduğu güçlü sanayi altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla bu sinerjiyi en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyoruz."

Toplantıya, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay da katıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli’ye sürpriz destek Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
12:13
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:04:30. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.