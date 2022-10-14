Eskişehir haberi... Eskişehir'de eylül ayında bin 731 konut satıldı - Son Dakika
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Eskişehir haberi... Eskişehir'de eylül ayında bin 731 konut satıldı

14.10.2022 10:41
Eskişehir haberi... Eskişehir'de eylül ayında bin 731 konut satıldı

Eskişehir haberleri: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Eskişehir'de 2022 Eylül ayında bin 731 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Eskişehir'de 2022 Eylül ayında bin 731 konut satıldı.

TÜİK tarafından, 2022 yılı Eylül ayı konut satış istatistikleri açıklandı. Yayımlanan verilere göre Türkiye genelinde konut satış sayısı, Eylül ayında 113 bin 402 oldu. Aynı açıklamada yer alan bilgilere göre, Eskişehir'de ise geçtiğimiz ay içerisinde bin 731 konut satıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir haberi... Eskişehir'de eylül ayında bin 731 konut satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir haberi... Eskişehir'de eylül ayında bin 731 konut satıldı - Son Dakika
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