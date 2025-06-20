Eskişehir İhracatı Mayıs\'ta Yüzde 8,5 Arttı

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'de faaliyet gösteren firmaların Mayıs 2025'te 417,7 milyon dolar ihracat yaptığını söyledi. Eskişehir ihracatının yılın ilk beş ayında ciddi bir çıkış yakaladığını belirten Kesikbaş, "Açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı ilk beş ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 oranında artarak 1,88 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kent ekonomisine ve büyümeye katkı sağlayan tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı kutluyorum" dedi.

Küresel ölçekte yaşanan siyasi ve ekonomik dalgalanmalara rağmen Türkiye'nin üretim gücüyle öne çıktığını belirten Kesikbaş, mevcut risklerin sanayi politikalarında kararlılığı daha da önemli hale getirdiğini vurguladı. "Son dönemde dünyada yaşanan çatışmalar, lojistikteki aksaklıklar, bölgesel gerilimler, yüksek enflasyon oranları ve artan ticaret duvarları, küresel ticaretin yönünü öngörmeyi her zamankinden daha zor hale getirdi" diyen Kesikbaş, bu şartların dünya genelinde ekonomik beklentiler üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.

İmalat sektörünün kur baskısı ve yüksek faiz ortamında olumsuz etkilendiğini belirten Kesikbaş, "İhracattaki artışa rağmen kurun enflasyonun altında kalması, döviz bazlı gelirlerin reel değerini düşürerek karlılığı zayıflatıyor. Yüksek faiz ortamı ise finansmana erişimi kısıtlıyor, kredi maliyetlerini artırıyor. Şirketler elde ettikleri kazançların önemli bir bölümünü finansman giderlerine harcamak zorunda kalıyor, bu da nakit akışlarını bozarak yatırımları ve üretim kapasitesini sınırlıyor" dedi.

Eskişehir'in ihracat performansının takdire layık olduğunun altını çizen Kesikbaş, "Sanayicimiz tüm zorluklara rağmen üretmeye, yeni yatırımlar yapmaya ve dış pazarlarda varlığını korumaya devam ediyor. Bu dirençli yapı, şehrimizi uluslararası arenada daha görünür kılıyor" ifadelerini kullandı. Kesikbaş, sürdürülebilir büyümenin devamı için sanayide dönüşüm odaklı adımların kararlılıkla atılması gerektiğini belirterek, "Küresel belirsizlikler karşısında en sağlam dayanağımız; üreten, yenilikçi ve dışa açılan bir ekonomi modelidir" değerlendirmesinde bulundu. - ESKİŞEHİR