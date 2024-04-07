Eskişehir İhracatı Yüzde 11,1 Arttı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, yılın 3 ayında kentin ihracatının geçen senenin ocak-mart dönemine göre yüzde 11,1 arttığını bildirdi.
Kesikbaş, yazılı açıklamasında, üretimini Eskişehir'de yapan firmaların mart ayında 410 milyon dolar ihracat rakamına ulaştığını ve ilin dış satımının yılın 3 ayında önemli oranda artış gösterdiğini belirtti.
Ticaret Bakanlığının verilerinin açıklandığını hatırlatan Kesikbaş, "Eskişehir ihracat rakamı ocak-mart aylarında 1,14 milyar dolara ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artış gösterdi. Yılın ilk 3 ayının ağırlıklı olarak seçim maratonuyla geçmesine rağmen üretmeye ve ihracata devam eden tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.
Kesikbaş, mart ayında ülke genelinde dış satımın yüzde 4,1 artarak 22,6 milyar dolara çıktığını ve ihracatın aylık artışının devam ettiğini aktardı.
Türkiye'nin ihracatının ocak-mart döneminde yüzde 3,6 artışla 63,7 milyar, ithalatının ise yüzde 12,6 düşüşle 84 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Kesikbaş, cari açık konusunda enerji ithalatının önemli bir faktör olduğuna işaret etti.
Kesikbaş, başta güneş enerji sistemleri olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması, devletin imalat sektörüne yatırım teşviklerinde bulunmasının cari açığı azaltacağını sözlerine ekledi.???????
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