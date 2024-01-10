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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kütahya Yolu Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programları (KKYDP) çerçevesinde gerçekleşecek hibe destekleri hakkında proje danışmanlarına bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, hibe başvurusunda bulunmak isteyen kişilere proje hazırlama konusunda yardımcı olmak ve başvurularına yol göstermek amaçlanırken, Eskişehir'de daha fazla yatırımcıya ulaşmak ve başvuru sayısını artırmak hedeflendi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü\'nden Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı
10.01.2024 - 11:06,
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya Yolu Hizmet Binası Toplantı Salonunda 8 Ocak Pazartesi günü Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programları (KKYDP) çerçevesinde gerçekleşecek hibe destekleri hakkında proje danışmanlarına bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün açılış konuşmasıyla başlayan bilgilendirme toplantısına, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Dr. Uğur Sağlam, İl Proje Yürütme Birimi'nde görevli teknik personel ile Eskişehir ve çevre illerde bulunan proje danışmanlık firmalarının temsilcileri, sera imalatı yapan firmalar ve tarım makineleri ticareti yapan bayi temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleri kapsamında ekonomik yatırım konularında hibe başvurusunda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin proje hazırlamalarını kolaylaştırmak ve başvurularına yol göstermek amacıyla bir arada bulunduklarını belirtti. Aynı zamanda, Eskişehir'de 2006-2023 yılları arasında 4 dönem 16 etapta bin 66 proje uygulandığını, bu projelere 191 Milyon TL hibe ödemesi yapıldığını ve bu projelerle yaklaşık 2 bin 807 kişiye istihdam sağlandığını vurguladı. İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, tarımsal potansiyelin yüksek olduğunu bu nedenle proje danışmanlarının çabalarıyla çok daha fazla yatırımcıya ulaşmak istediklerini ve bu etapta başvuru sayısının artmasını temenni ettiğini söyledi.

Toplantının devamında, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Dr. Uğur Sağlam tarafından yeni dönem için yayımlanan tebliğ değişikliği, güncel uygulama rehberinde yer alan konular ile makine-ekipman alımı için yapılacak başvuru şartları hakkında bir sunum yapılarak bilgi verildi. Toplantıya katılan danışman ve bayi temsilcilerinin programın bu döneminde getirilen yenilikler hakkında görüş ve düşünceleri alındı. Toplantı katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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