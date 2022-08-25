Altın işletmesindeki kontrollü patlatma - Son Dakika
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Altın işletmesindeki kontrollü patlatma

25.08.2022 13:40
Altın işletmesindeki kontrollü patlatma

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde keşfedilen 20 bin onsluk altın rezerv alandaki çalışmalar hızlanırken, yapılan kontrollü patlatma kameralara yansıdı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde keşfedilen 20 bin onsluk altın rezerv alandaki çalışmalar hızlanırken, yapılan kontrollü patlatma kameralara yansıdı.

İlçenin Kaymaz Mahallesi'nde bulunan ve Koza Altın İşletmesi tarafından tespit edilen on binlerce ton altın rezervinin, ülke ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. Şirketin 2022 cirosuna 500 milyon TL katkı yapacağı belirtilen keşfin ardından sondaj yapılan alanda çalışmalar hızlandı. Güvenlik önlemleri altında iş makineleri yardımıyla sahada çalışma yapan ekipler, zaman zaman kontrollü patlatma gerçekleştiriyor. Rezervin belli bölgeleri yerleştirilen patlayıcılar infirak ettirilerek ortaya çıkan cevher işlemek için araçlar tarafından tesisleri taşınıyor. Tonlarca kaya parçasının yerinden koparıp savurduğu patlamalardan biri de kameralara böyle yansıdı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Sivrihisar, Eskişehir, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın işletmesindeki kontrollü patlatma - Son Dakika

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