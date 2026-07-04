Eskişehir Sanayi Hedefleri Belli Oldu

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 2026-2030 döneminde sanayi, eğitim, altyapı, çevre ve lojistik alanlarında yürütülecek yatırımlarla bölgeyi Türkiye'nin önde gelen organize sanayi bölgelerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Küpeli, yaptığı açıklamada, yeni dönemi, "tamamlama ve zirveye taşıma dönemi" olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Yarım kalan projeleri tamamlamayı, devam eden yatırımları en yüksek verimle sonuçlandırmayı ve Eskişehir sanayisini daha ileri taşımayı amaçladıklarını ifade eden Küpeli, bölgeyi yalnızca üretim alanı değil, aynı zamanda yaşam ve cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bu kapsamda Yaşam Park Projesi'ni sanayi müzesi, sosyal alanlar, restoranlar ve etkinlik alanlarıyla tamamlayaıp 7 gün 24 saat yaşayan ekosistem oluşturmayı planladıklarına değinen Küpeli, niteli iş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi'ni (MEGEM) yeni yatırımlarla büyüteceklerine dikkati çekti.

"Yeşil OSB" modeli

Nadir Küpeli, altyapı ve enerji yatırımlarının da yeni dönemin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayıp, elektrik kapasitesini artıracaklarını, arıtma ve çevre yatırımlarını güçlendireceklerini, suyun verimli kullanımına yönelik geri kazanım projeleriyle Türkiye'nin ilk tam döngüsel "Yeşil OSB" modelini hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Lojistik altyapısının güçlendirilmesi için Hasanbey'in yeni lojistik merkez olarak konumlandırılacağını bildiren Küpeli, demir yolu bağlantıları, antrepo yatırımları ve limanlara doğrudan erişim imkanlarıyla sanayicilerin rekabet gücünün artırılacağını kaydetti.

"Eskişehir'i sanayide örnek merkez haline getirmeye devam edeceğiz"

Küpeli, bölgenin büyüme vizyonuna değinerek, 2030 yılına kadar toplam 50 milyon metrekarelik sanayi alanına ulaşmayı ve yeni alanların organize sanayi bölgesi statüsüne kazandırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini anlattı.

Firma sayısını 1000'in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Küpeli, şöyle devam etti:

"İstihdamın 60 bin kişiye ulaştığı, ihracatın 3,5 milyar doları aştığı ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni Türkiye'nin en çevreci, en teknolojik ve en sosyal organize sanayi bölgelerinden biri haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bizler için bu süreç yalnızca yönetim dönemi değil, aynı zamanda emanet bilincidir. Bu emaneti daha ileriye taşımak, güçlü altyapı ve sürdürülebilir sanayi ekosistemi oluşturmak en büyük sorumluluğumuzdur. Eskişehir sanayicisinin azmi, üretim gücü ve vizyonu ile bu hedeflerin tamamına ulacağımıza yürekten inanıyorum. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla çalışmaya, üretmeye ve Eskişehir'i sanayide örnek merkez haline getirmeye devam edeceğiz."