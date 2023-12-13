Eskişehir Sanayi Odası Başkanı 2024 yılına dair beklentileri açıkladı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir ekonomisinin üretim sektörüne bağlı olarak son yıllarda önemli gelişmeler sağladığını belirterek, 2023 yılını değerlendirdi ve 2024 yılına dair sanayicilerin beklentilerini açıkladı.

Bugün Eskişehir'in sanayi alanında 4 milyar doların üzerinde ihracat, 9 milyar dolara yakın toplam ciro yaptığını ve 70 binden fazla insana doğrudan istihdam sağlayan bir yapıda olduğuna değinen ESO Başkanı Kesikbaş, "Özellikle havacılık, savunma, beyaz eşya, raylı sistemler, makine imalat ve gıda gibi sektörlerde oldukça rekabetçi ve güçlüyüz. Avrupa'nın en önemli motor üretim merkezlerinden biri konumundayız. Uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları, kamyonlar, gemiler ve trenler için motor üretiyoruz. Eskişehir Sanayi Odası olarak da bu bağlam tüm projelerimizi söz konusu alanlara yoğunlaştırıyoruz. Özellikle mesleki eğitim, uluslararasılaşma, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında projeler hayata geçiriyoruz. Bu projeler için yurt içinden ve yurt dışından ciddi finansman sağlıyoruz. Firmalarımızın hem ikiz dönüşümü kaçırmamaları hem de verimlilik ve rekabetçilik gibi alanlarda güçlenmeleri adına çalışmalarımıza devam ediyoruz ve edeceğiz" dedi.

"Uzun vadede yatırımlar devam edecek"

2023 yılını genel seçimler, yaşadığımız deprem felaketi, savaşlar gibi olaylar nedeniyle belirsizliklerle ve bazı önemli projelerin ertelenmesiyle geçirildiği söyleyen Kesikbaş, "Seçim süreci doğal olarak ekonomik karar alma süreçlerini etkileyebiliyor. Bu dönemde politik belirsizlik artabiliyor ve bu da iş dünyasının uzun vadeli projeler ve yatırımlar konusunda daha temkinli davranmasına neden olabiliyor. Bu etkiyi yaşadığımızı düşünüyorum. Diğer taraftan 11 şehrimizi yaralayan deprem, yakın coğrafyamızda yaşanan savaşlar ise acil insani ve ekonomik ihtiyaçları tetikledi. Bu da kaynakların yeniden dağıtılmasına ve önceliklerin değişmesine yol açtı. Bu konuyla ilgili elbette eleştirel bir yaklaşım içinde değiliz. Toplum olarak bu sürece ve acıları paylaşmaya ortak olduk" diye konuştu.

"Uzun vadede yatırımların devam edeceğine inanıyoruz"

Özellikle yaşadığımız büyük çaplı depremlerin, bölge ekonomilerini ve planlanmış projeleri derinden etkilediğini anlatan Kesikbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Devletimiz toplam ekonomik kaybın 100 milyar doların üzerinde olduğunu açıkladı. Bu kolay bir durum değil. Bu durum, planlanan projelerde kısa vadeli gecikmeler veya projelerin revize edilmesi anlamına gelebilir, ancak uzun vadede yatırımların devam edeceğine ve projelerin gerçekleştirileceğine inanıyoruz."

"Ekonomik istikrar çok önemli"

İş dünyası için 2024 yılının birçok değişkenin etkisi altında geçecek gibi bir izlenimi olduğunu vurgulayan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "2024'ün iş dünyası için olumlu bir dönem olması için birkaç faktör büyük önem taşıyor. Bunların başında ekonomik istikrar geliyor. İş dünyası ancak istikrarlı bir ekonomik ortamda daha iyi performans gösterebilir. Düşük enflasyon, istikrarlı bir döviz kuru, düşük faiz oranları gibi faktörler iş dünyasının gelişimi için önemli" ifadelerine yer verdi.

"Yatırım ortamının teşvik edilmesi rekabet gücünü artıracaktır"

Tüm bunların yanı sıra yatırım ve inovasyon ortamının iyileştirilmesinin son derece kritik olduğunun altını çizen Kesikbaş, "Yatırım ortamının teşvik edilmesi, girişimciliğin ve inovasyonun desteklenmesi iş dünyasının büyümesini ve rekabet gücünü artıracaktır. Elbette iş dünyasının kamudan da beklentileri var. Adil düzenlemeler ve vergi politikaları bunların arasında. Öngörülebilir ve adil bir vergi sistemi, iş dünyasının uzun vadeli planlar yapmasını destekleyecektir. Şu an tüm dünyanın konuştuğu ikiz dönüşüm sürecinde firmalarımızın geride kalmaması adına finansmana erişim konusunda sağlanacak mekanizmalar da yine iş dünyasının beklentileri arasındadır. Tüm bu faktörlerin entegre ve olumlu yönde çalışması, iş dünyasının büyümesine katkı sağlayacaktır" sözlerini kullandı. - ESKİŞEHİR