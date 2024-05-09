Ekonomi

Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi iyi uygulama örneği olarak gösterildi.

Eskişehir Sanayi Odası'nın ortak olarak yer aldığı Avrupa İşletmeler Ağı'nın, Türkiye Ulusal Toplantısı İstanbul Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. KOSGEB, Avrupa Yenilik Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı (EISMEA), Avrupa İşletmeler Ağı içerisinde yer alan sanayi ve ticaret odalarının katıldığı toplantıda, Eskişehir Sanayi Odası tarafından yürütülen Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi'nin çalışmaları iyi uygulama örneği olarak paylaşıldı.

Yeşil Dönüşüm için en çok çalışan kurum

Toplantıda Eskişehir Sanayi Odası (ESO) adına sunum yapan ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk, yaklaşık üç yıl önce kurulan Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi tarafından üye firmalar için sağlanan hizmetler hakkında katılımcılara geniş bilgi verdi. Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda en aktif çalışan kurumlardan biri olan ESO'nun yeşil dönüşüm, karbon ayak izi hesaplaması, sürdürülebilirlik raporlaması gibi alanlarda sunmuş olduğu eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin paylaşıldığı sunumda ayrıca önümüzdeki dönemde iş dünyasını bekleyen karbon senaryoları da katılımcılara aktarıldı.

İstanbul Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Avrupa Yenilik Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı (EISMEA) Sektör Başkanı Muriel de Grande, Avrupa Yenilik Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı Türkiye Sorumlusu Georgios Roussos da katıldı. - ESKİŞEHİR