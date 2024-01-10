Eskişehirli Kadın Çiftçi Tarım Bakanlığından Destek Alarak Safran Üretimine Devam Ediyor

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yaşayan kadın çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı destekle başladığı "altın bitki" safran üretimini sürdürüyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümünden 2016'da mezun olan Sevda Özgan, ertesi yıl "Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve Paketlenmesi Projesi"yle İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurarak, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldığı 30 bin lira hibe desteğiyle 5 hektar alanda safran üretimine başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hibe desteğiyle safran soğanları ve bahçesi için çit telini satın alarak kendi işini kuran Özgan'ı ziyaret etti.

Safran üretiminin karlı fakat sürekli ilgi isteyen bir uğraş olduğunu belirten Özgan, sabahları kalkıp safran toplamanın kaliteli ürün için önemli olduğunu bildirdi.

Öğleden sonra ise toplanan çiçeklerin kırmızı renkte olan stigmalarını ayrıştırarak kurumaya bıraktıklarını aktaran Özgan, iyice kuruduktan sonra bitkiyi Karabük'ün Safranbolu ilçesine toptan pazarladıklarını bildirdi.

Genç çiftçinin destekçisi olan eşi Mustafa Özgan ise diğer safran üreticileriyle hareket etmenin zorlukları aşmak adına önemli olduğunu vurguladı.

Ziyarette, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz, Gıda ve Yem Şube Müdürü Tacettin Işık, Mihalıççık Tarım ve Orman Müdürü Vekili Fatih Koçak, Kadın Çiftçiler ve Kadın Çiftçiler Yenilik Yayım Projeleri Konu Sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Zuhal Akkaya ve İlçe Müdürlüğü teknik personeli hazır bulundu.