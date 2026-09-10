ESMA'dan ani piyasa düzeltmesi uyarısı, yatırımcılara ihtiyat çağrısı

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), ekonomik görünümdeki zayıflama ve jeopolitik risklere rağmen finansal varlıkların yüksek değerlemelerde seyretmesinin ani piyasa düzeltmesi ihtimalini artırdığı uyarısında bulundu.

ESMA, Avrupa Birliği (AB) finans piyasalarındaki temel risk ve kırılganlıkları değerlendirdiği 2026 yılının ikinci risk izleme raporunu yayımladı.

Raporda, piyasaların şimdiye kadar dirençli kaldığı ancak teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemeleri, artan jeopolitik gerilimler, kalıcı enflasyon ve zayıflayan ekonomik büyümenin bu dayanıklılığı sınadığı belirtildi.

Teknoloji ve yapay zeka bağlantılı sektörlerin güçlü performansının yatırımcı iyimserliği ile piyasa değerlemelerindeki hızlı toparlanmayı desteklediğine işaret edilen raporda, bunun finansal kırılganlıkların ortadan kalktığı anlamına gelmediği kaydedildi.

Kötüleşen makrofinansal koşullar ile yüksek piyasa değerlemeleri arasındaki ayrışmanın giderek büyüdüğü ifade edilen raporda, ekonomik risklerin gerçekleşmesi veya yatırımcı güveninin aniden değişmesi halinde sert piyasa düzeltmeleri yaşanabileceği bildirildi.

Raporda, Orta Doğu'daki çatışmaların başlamasının ardından sert biçimde gerileyen hisse senedi piyasalarının daha sonra çatışma öncesindeki seviyelere veya bu seviyelerin üzerine çıktığı anımsatıldı.

Tahvil piyasalarında finansman koşulları ve tahvillerin güvenli liman niteliğine ilişkin kaygıların arttığına dikkat çekilen raporda, devlet tahvili getirileri ile risk primlerinin yükseldiği kaydedildi.

Raporda, kripto varlık piyasalarındaki kırılganlıkların finansal sistemin geneline yayılma riskinin yakından izlenmesi gerektiği ifade edildi.

Piyasa altyapılarının son dönemdeki dalgalanmalara rağmen iyi işlediği belirtilen raporda, ileri yapay zeka teknolojilerinin operasyonel risk ortamını değiştirmesiyle siber tehditlerin önem kazandığı bildirildi.

Raporda, AB'de halka arz faaliyetlerinin sınırlı kaldığı, şirket tahvili ihraçlarının ise güçlü seyrini sürdürdüğü kaydedildi.

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan ESMA Başkanı Verena Ross, "Artan jeopolitik gerilimlere ve zayıflayan ekonomik görünüme rağmen yatırımcı iyimserliği yüksek değerlemeleri desteklemeye devam ediyor. Bu makas ne kadar açılırsa ani bir piyasa düzeltmesi riski de o ölçüde artar." ifadesini kullandı.

Bireysel ve kurumsal yatırımcıların ihtiyatlı davranması gerektiğini belirten Ross, yatırımcılara sert piyasa düzeltmelerine dayanabilecek biçimde hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.