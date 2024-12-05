Esnafa Konum Vergisi İddiası Yanlış

Ekonomi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Esnafa Konum Vergisi" başlıklı habere ilişkin kanunun "Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi"nde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde edenleri kapsadığını, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ise ilgilendirmediğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Esnafa Konum Vergisi" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'un esnafı değil, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi'nde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri kapsadığının altı çizildi. Konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisinin kesinlikle doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı medya organlarında 'Esnafa Konum Vergisi' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi'nde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır. Sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir." - ANKARA